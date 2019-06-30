Белорусская сборная не прошла в плей-офф чемпионата Европы по баскетболу

У белорусок результативной игрой отметилась Мария Попова – она принесла команде 15 очков. В российской сборной отличилась отличилась Мария Вадеева – спортсменка набрала 21 очко и сделала 13 подборов.





Победа позволила российской команде занять третье место в группе и пройти в 1/8 финала турнира. Ранее в первых двух турах они уступили спортсменкам из Бельгии и Сербии.





Напомним, что белоруски в матче 28 июня обыграли команду Бельгии со счетом 69:61.





По итогам чемпионата шесть лучших сборных получат право сыграть в квалификации в квалификации к Олимпиаде 2020 года в Токио.





Чемпионат Европы по баскетболу среди женских команд впервые прошел в 1938 году в Риме. С 1950 года в соревнованиях принимала участие сборная СССР, которая выиграла 21 титул. Лучший результат женской сборной Беларуси – третье место на чемпионате 2007 года.





В этом году ЧЕ проходит в Сербии и Латвии, он завершится 7 июля.











