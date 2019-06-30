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Белорусская сборная не прошла в плей-офф чемпионата Европы по баскетболу
Источник материала: Партизан
Российская женская сборная по баскетболу одержала победу над командой Беларуси в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы
У белорусок результативной игрой отметилась Мария Попова – она принесла команде 15 очков. В российской сборной отличилась отличилась Мария Вадеева – спортсменка набрала 21 очко и сделала 13 подборов.
Победа позволила российской команде занять третье место в группе и пройти в 1/8 финала турнира. Ранее в первых двух турах они уступили спортсменкам из Бельгии и Сербии.
Напомним, что белоруски в матче 28 июня обыграли команду Бельгии со счетом 69:61.
По итогам чемпионата шесть лучших сборных получат право сыграть в квалификации в квалификации к Олимпиаде 2020 года в Токио.
Чемпионат Европы по баскетболу среди женских команд впервые прошел в 1938 году в Риме. С 1950 года в соревнованиях принимала участие сборная СССР, которая выиграла 21 титул. Лучший результат женской сборной Беларуси – третье место на чемпионате 2007 года.
В этом году ЧЕ проходит в Сербии и Латвии, он завершится 7 июля.
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Российская женская сборная по баскетболу одержала победу над командой Беларуси в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы
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