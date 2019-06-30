«Мы получили гарантии, что тут соблюдаются права человека». Президент ЕОК итожит Европейские игры

Источник материала: Tut.by

Президент Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) Янез Кочиянчич наблюдал за ситуацией со свободой прессы и соблюдением прав человека в Беларуси, а контракт о проведении Европейских игр 2023 года в Кракове намерен подписать примерно через полгода. Об этом он рассказал на пресс-конференции в Минске перед церемонией закрытия II Европейских игр.



Янез Кочиянчич. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— В соревнованиях в Минске приняли участие 3666 спортсменов и 8700 волонтеров, — зачитал доклад Кочиянчич. — Было задействовано 12 спортивных объектов. Соревнования проводились в 15 видах спорта и 23 дисциплинах, в 8 из них разыгрывались олимпийские лицензии на Игры 2020 года в Токио. Спортсмены из 43 стран выиграли медали, притом что на играх были представлены все 50 национальных олимпийских комитетов из Европы.

Самым возрастным атлетом стала 61-летняя бадминтонистка из Израиля Светлана Зильберман. Самым молодым участником игр была гимнастка их Украины — ей 14. Самая маленькая делегация представляла Лихтенштейн (1 дзюдоист), а самая большая — была у России (224 спортсмена). Россия с 109 медалями в активе выиграла командный зачет. Всего же было выдано 683 медали.

Если посмотреть на самые популярные виды спорта, то ими стали гимнастика, пляжный футбол, баскетбол «три на три», велосипедный спорт, легкая атлетика.

Что касается организации, то мои белорусские коллеги провели замечательную работу. У нас не было каких-то серьезных проблем — только мелкие, которые исчезали практически моментально. Вне сомнения игры проведены отлично и являются хорошей основой для проведения будущих Европейских игр.

— Комитет по правам человека Бундестага выпустил декларацию о ситуации с правами человека в Беларуси. Учитывается ли при выборе страны для проведения соревнований ситуация с правами человека?

— Да, мы знаем о такой резолюции. Знакомимся с исследованиями организаций, занимающихся изучением ситуации с правами человека. Мы получили гарантии от страны-хозяйки того, что тут есть свобода прессы и соблюдаются все права человека. У нас были договоренности с организациями по правам человека о том, что, если будут какие-то вопросы, они обязательно сообщат нам. Мы такой информации не получили.

Очень важно, что ради игр Беларусь открылась Европе и миру в целом, отменив визы. Думаю, что присутствие здесь более 400 зарубежных журналистов дает много возможностей рассмотреть эти вопросы. Мы же занимаемся не политикой, а организацией спортивных мероприятий. Мы не знаем о каких-то больших проблемах и нарушениях прав человека.

— Мэр Кракова, где должны состояться III Европейские игры, Яцек Майхровски заявил, что город не выделит на это событие ни гроша , если правительство не компенсирует все расходы на организацию.

— Мы получили гарантии от польского олимпийского комитета и правительства Польши, что они смогут и готовы организовать III Европейские игры. Точные моменты, цифры и что кому даст будут обсуждаться позже. До того как мы подпишем соглашение. Сделать это планируем в ближайшие шесть-восемь месяцев. Я не ожидаю больших проблем, которые связаны с финансированием новых игр.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Что можно улучшить в Европейских играх?

— Ответ будет длинным. Европа — последний континент, у которого появились континентальные игры. Почему? Потому что мы очень сильны в летних видах спорта. Примерно половину медалей на летних Олимпийских играх завоевывают европейцы. Точно так же европейцы берут много медалей на зимних Олимпиадах. Потому нам нужно очень осторожно подходить к проведению континентальных игр, чтобы они не разрушили аналогичные мероприятия в других частях света.

Мы пытались следовать повестке Международного олимпийского комитета для Игр 2020 года в Токио, а также адаптировались к политическим концептам страны-хозяйки мероприятия. Вот так и выходит, что мы организуем игры иначе. Мы будем делать это и в будущем. Хотим избежать одной из самых больших проблем, которые возникают при проведении крупных олимпийских событий. Это повторения. Хотим быть в рамках, когда легко управлять ситуацией.

Следующие Европейские игры будут проводиться в Польше. Это позволит нам адаптироваться к их стране, к их идентичности. Если мы спросим об идентичности в спорте 50 европейских стран, то получим 50 разных ответов. Это создает для нас возможности. В Польше, вероятно, у нас будут определенные виды боевых искусств. Возможно, какие-то другие виды спорта будут добавлены. Мы будем следовать двум идеям: игры будут проводиться так, чтобы позволить спортсменам квалифицироваться на Олимпийские игры и чтобы привлечь самых лучших спортсменов.

Успех двух первых Европейских игр позволяет нам следовать налаженной системе. Мы не хотим полностью повторять предыдущие игры. Будем вносить что-то новое и в то же время придерживаться каких-то рамок.

— Были ли зафиксированы положительные допинг-пробы в Минске-2019?

— У нас была только одна ситуация с допинг-пробой, которая не до конца понятна. Наполовину проба положительная. Весь предыдущий опыт говорит о том, что это были чистые игры. Поздравляю всех участников II Европейских игр.

— Что вы думаете о формате легкоатлетического турнира на Европейских играх в Минске, предложенном Европейской легкоатлетической ассоциацией? Приживется ли он? Спортсмены и болельщики с трудом адаптировались к изменениям.

— Легкая атлетика — очень традиционный вид спорта. Взять забег на 200 м или метание диска. Там ничего не менялось с 776 года до нашей эры (тогда состоялись первые записанные Олимпийские игры. — Прим.ред.). И одна из проблем — в легкой атлетике трудно уследить за всем, что происходит на стадионе. В Европейской легкоатлетической ассоциации решили найти способы сделать так, чтобы легкая атлетика выглядела современно. Чтобы все видели, что происходит. Думаю, эту концепцию необходимо развивать.

— Янез, вы обаяли белорусов, когда на церемонии открытия Европейских игр в Минске заговорили по-белорусски.

— Сперва я написал текст на английском языке, хотя сам словенец. Потом текст перевели. И вы, и мы, как представители небольших наций, не можем похвастать тем, чтобы жители других европейских стран говорили на наших языках. Европа — большое сообщество. Нам нужно уважать каждую нацию. Один из способ выразить уважение вам — сказать несколько слов на вашем родном языке. Я думаю, что вы заслуживаете такого комплимента.