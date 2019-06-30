ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Бакей, Лера Яскевич, Shuma - белорусские музыканты рассказали о своих любимых местах в Минске

01.07.2019 09:32 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Минском вдохновлялись многие творческие люди. Белорусской столице посвящали стихи, песни и фильмы: от признаний в любви в строчках «Песняров» до документальных элегий а-ля «Мой Мінск» Ильи Кургана.

Сейчас у столицы появится еще один «памятник» из слов и музыки: при поддержке «Боржоми» белорусские исполнители Бакей, Валик, Лера Яскевич, Лиса и Shuma записали свою песню, посвященную Минску. Мы встретились с ними и узнали, за что конкретно они любят свой город.

Это тот самый трек. Кстати, минчанам сейчас тоже предлагают рассказать о своей любви к городу. Вы можете выложить демо-версию своего трека в соцсети и получить шанс выиграть 1000 рублей на его запись в студии.

Лера Яскевич


— Пусть банально, но одно из моих любимых мест в Минске — улица Октябрьская. Именно с нее началось мое знакомство с городом, когда я переехала сюда из Богушевска. Здесь я выпила свое первое столичное какао, купленное менеджером Аней в честь нашего личного знакомства, и про себя подумала: «Как тут классно! Здесь такие модные люди! Такая Европа!» А еще на Октябрьской мы отсняли уже два моих клипа.

Первое время после этого я боялась ездить на метро, например. Постоянно блуждала, но все равно ощущала, что этот город мой по атмосфере. Сейчас могу сказать с уверенностью: у меня уже два родных места — это и Богушевск, и Минск. Не представляю, что бы заставило меня отсюда уехать. Пока рядом родные люди, те, с кем я могу делиться своей музыкой, все прекрасно.


Еще меня можно встретить в районе Зыбицкой или в крупных торговых центрах, но вообще тусуюсь я редко: мы пишем новый материал, который выйдет в конце лета или осенью. Дальше — турне и съемки клипов на песни из нового альбома YOLO.

Было бы здорово, если бы в Минске становилось больше таких мест, какими стали улицы Октябрьская и Зыбицкая. Мне нравится, как в Киеве, например, на выходные и по праздникам ограничивают движение машин по Крещатику — в пешеходной зоне сразу концентрируется много творческой музыкальной молодежи. Город принадлежит местным жителям — это очень здорово.

Валик (экс Валик Попсовый)


— Обожаю минскую Малиновку: там я вырос и живу. Родился я, правда, в районе Ангарской, но о шести годах жизни там мало что помню. А вот Малиновка — это уже и тусовки с пацанами (беседы за жизнь, семечки), и особая атмосфера.

Мы с друзьями собирались в культовом компьютерном клубе «Олимпик» на Есенина: ребята играли, а я это не любил, поэтому приходил туда просто пообщаться. К слову, клуб работает и сейчас.

Единственный минус Малиновки — до нее сложно дойти из центра пешком, в остальном это очень крутой район. Но вообще я не вижу разницы, где жить.

Еще постоянно зависаю в районе Троицкого предместья: там у нас студия звукозаписи. Если речь о выходных и ночном движении, то это однозначно улица Октябрьская. Еще люблю гулять по велодорожке вдоль Свислочи. Если на велике, то уезжаю на нем за МКАД.


Некоторое время я жил в Москве, но сейчас снова вернулся в Минск. Люблю этот город. Ему, конечно, не хватает медийных героев. У нас отсутствует качественный музыкальный рынок, нет большого шоу-бизнеса. Но это не повод насовсем уезжать из родной страны. Думаю, со временем все станет на свои места.

Кстати, о Минске я хочу еще написать отдельную, собственную песню, которая бы выразила все мои чувства к городу. Сейчас много работаю над созданием альбома и готовлю несколько совместных работ и синглов.

Лиса


— Мало кто поверит, но я люблю Каменную Горку. Я выросла в этом районе, он родной для меня. Еще часто бываю на Октябрьской (с недавних пор улица стала мне как родная, благодаря тусовкам Бассоты, бару «Хулиган» и культурному пространству «Ок16»).

Люблю также Немигу и места рядом с факультетом журналистики БГУ, где я учусь.


Каких новостей ждать от меня в ближайшее время? Летом выходит мой мини-альбом, с парочкой видеоклипов к нему. Готовлю для своих слушателей кое-что еще, но пока это секрет.

Бакей


— Я часто езжу по городу на автомобиле, поэтому видел чуть ли не каждый уголок Минска, и для меня он прекрасен целиком. Ему бы чуть больше свободы — совсем было бы хорошо.

В целом мне комфортнее там, где меньше людей, а пространства побольше: в парках, скверах, на моем районе в Курасовщине. Жить на «отшибе», как по мне, приятнее, чем в центре: спокойно, тихо, идеальное сочетание природы и городской среды.


В гимне «Минск — город с характером» я посвящаю отдельную строчку белорусскому языку. Мне кажется, двуязычие — яблоко раздора в нашем обществе. Кто-то считает, что все должны говорить только на белорусском, кто-то, что можно использовать два государственных языка. Хотелось бы, чтобы мы нашли компромисс в этом вопросе. Я родился в России и пою по-русски, творчество для меня не имеет национальности, но, когда я слышу чистый белорусский язык на улицах Минска — это услада для ушей.

Сейчас меня чаще всего можно встретить в пробках, а вообще мы зависаем в студии: пишем новые песни, в том числе EP «EXTRA».

Руся (Shuma)


Фото из личного архива героини: Руся с Александром Богдановым и их дочкой

— Я не коренная минчанка, но именно в этом городе прожила и проживаю свои самые важные дни, поэтому он родной для меня.

Лошицкий парк и культурный центр «Корпус» — мои любимчики в Минске. Парк хорош тем, что там можно бесконечно гулять. Осенью есть яблоки прямо с земли. Весной дышать запахом сирени. Зимой наблюдать за природой. Летом петь песни на закате в амфитеатре. Для меня это личное место для бегства от суеты, мой райский уголок. Какое-то время я жила рядом и имела привычку ходить в парк встречать рассветы и думать о вечном. А в сложные времена приходила туда по ночам, чтобы «выть» на луну.

«Корпус» люблю потому, что «Корпус» любит меня. Около года я работала в команде центра, когда он только начинал свою жизнь. Многое изменилось с тех пор, но ностальгия осталась. Мне нравится, что происходит на этой площадке, я нахожу ее одной из самых интересных в Минске. Там можно и послушать концерт, и посмотреть выставку. Или просто полежать, вкусно поесть.

Еще я очень люблю гулять в районе площади Свободы, Карла Маркса, в Ботаническом саду или по Цнянке.

К сожалению, наш город не до конца приспособлен для мам (особенный дискомфорт доставляют спуски в метро, подземные переходы), но я всегда получаю то, чего хочу: продолжаю тусоваться на выставках, концертах, фестивалях вместе с малышкой после ее рождения.

Я бы пожелала Минску еще чуток больше уважения к своим жителям (это касается сервиса и обустройства городского пространства), а минчанам — внутренней свободы и расслабленности. А еще — больше музыки! Мечтаю, чтобы на Октябрьской площади вместо рекламы звучали хорошие мелодии.

Розыгрыш билетов!

Новый розыгрыш в приложении "Афиша TUT.BY"! Можно бесплатно получить билеты на фестиваль

App Store Google Play
 
Теги: знакомства, Новости
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Допросили белорусских музыкантов на тему любимых мест в столице. Некоторые ответы вас удивят. *Партнерский материал
 
Новости дня
Новости разные
 
Служил на флоте, приближал Победу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.07.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • michael kors наручные часы женские в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика