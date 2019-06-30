Бакей, Лера Яскевич, Shuma - белорусские музыканты рассказали о своих любимых местах в Минске

Источник материала: Tut.by

Минском вдохновлялись многие творческие люди. Белорусской столице посвящали стихи, песни и фильмы: от признаний в любви в строчках «Песняров» до документальных элегий а-ля «Мой Мінск» Ильи Кургана.

Сейчас у столицы появится еще один «памятник» из слов и музыки: при поддержке «Боржоми» белорусские исполнители Бакей, Валик, Лера Яскевич, Лиса и Shuma записали свою песню, посвященную Минску. Мы встретились с ними и узнали, за что конкретно они любят свой город.

Это тот самый трек. Кстати, минчанам сейчас тоже предлагают рассказать о своей любви к городу. Вы можете выложить демо-версию своего трека в соцсети и получить шанс выиграть 1000 рублей на его запись в студии.

Лера Яскевич





— Пусть банально, но одно из моих любимых мест в Минске — улица Октябрьская. Именно с нее началось мое знакомство с городом, когда я переехала сюда из Богушевска. Здесь я выпила свое первое столичное какао, купленное менеджером Аней в честь нашего личного знакомства, и про себя подумала: «Как тут классно! Здесь такие модные люди! Такая Европа!» А еще на Октябрьской мы отсняли уже два моих клипа.

Первое время после этого я боялась ездить на метро, например. Постоянно блуждала, но все равно ощущала, что этот город мой по атмосфере. Сейчас могу сказать с уверенностью: у меня уже два родных места — это и Богушевск, и Минск. Не представляю, что бы заставило меня отсюда уехать. Пока рядом родные люди, те, с кем я могу делиться своей музыкой, все прекрасно.





Еще меня можно встретить в районе Зыбицкой или в крупных торговых центрах, но вообще тусуюсь я редко: мы пишем новый материал, который выйдет в конце лета или осенью. Дальше — турне и съемки клипов на песни из нового альбома YOLO.

Было бы здорово, если бы в Минске становилось больше таких мест, какими стали улицы Октябрьская и Зыбицкая. Мне нравится, как в Киеве, например, на выходные и по праздникам ограничивают движение машин по Крещатику — в пешеходной зоне сразу концентрируется много творческой музыкальной молодежи. Город принадлежит местным жителям — это очень здорово.

Валик (экс Валик Попсовый)





— Обожаю минскую Малиновку: там я вырос и живу. Родился я, правда, в районе Ангарской, но о шести годах жизни там мало что помню. А вот Малиновка — это уже и тусовки с пацанами (беседы за жизнь, семечки), и особая атмосфера.

Мы с друзьями собирались в культовом компьютерном клубе «Олимпик» на Есенина: ребята играли, а я это не любил, поэтому приходил туда просто пообщаться. К слову, клуб работает и сейчас.

Единственный минус Малиновки — до нее сложно дойти из центра пешком, в остальном это очень крутой район. Но вообще я не вижу разницы, где жить.

Еще постоянно зависаю в районе Троицкого предместья: там у нас студия звукозаписи. Если речь о выходных и ночном движении, то это однозначно улица Октябрьская. Еще люблю гулять по велодорожке вдоль Свислочи. Если на велике, то уезжаю на нем за МКАД.





Некоторое время я жил в Москве, но сейчас снова вернулся в Минск. Люблю этот город. Ему, конечно, не хватает медийных героев. У нас отсутствует качественный музыкальный рынок, нет большого шоу-бизнеса. Но это не повод насовсем уезжать из родной страны. Думаю, со временем все станет на свои места.

Кстати, о Минске я хочу еще написать отдельную, собственную песню, которая бы выразила все мои чувства к городу. Сейчас много работаю над созданием альбома и готовлю несколько совместных работ и синглов.

Лиса





— Мало кто поверит, но я люблю Каменную Горку. Я выросла в этом районе, он родной для меня. Еще часто бываю на Октябрьской (с недавних пор улица стала мне как родная, благодаря тусовкам Бассоты, бару «Хулиган» и культурному пространству «Ок16»).

Люблю также Немигу и места рядом с факультетом журналистики БГУ, где я учусь.





Каких новостей ждать от меня в ближайшее время? Летом выходит мой мини-альбом, с парочкой видеоклипов к нему. Готовлю для своих слушателей кое-что еще, но пока это секрет.

Бакей





— Я часто езжу по городу на автомобиле, поэтому видел чуть ли не каждый уголок Минска, и для меня он прекрасен целиком. Ему бы чуть больше свободы — совсем было бы хорошо.

В целом мне комфортнее там, где меньше людей, а пространства побольше: в парках, скверах, на моем районе в Курасовщине. Жить на «отшибе», как по мне, приятнее, чем в центре: спокойно, тихо, идеальное сочетание природы и городской среды.





В гимне «Минск — город с характером» я посвящаю отдельную строчку белорусскому языку. Мне кажется, двуязычие — яблоко раздора в нашем обществе. Кто-то считает, что все должны говорить только на белорусском, кто-то, что можно использовать два государственных языка. Хотелось бы, чтобы мы нашли компромисс в этом вопросе. Я родился в России и пою по-русски, творчество для меня не имеет национальности, но, когда я слышу чистый белорусский язык на улицах Минска — это услада для ушей.

Сейчас меня чаще всего можно встретить в пробках, а вообще мы зависаем в студии: пишем новые песни, в том числе EP «EXTRA».

Руся (Shuma)



Фото из личного архива героини: Руся с Александром Богдановым и их дочкой

— Я не коренная минчанка, но именно в этом городе прожила и проживаю свои самые важные дни, поэтому он родной для меня.

Лошицкий парк и культурный центр «Корпус» — мои любимчики в Минске. Парк хорош тем, что там можно бесконечно гулять. Осенью есть яблоки прямо с земли. Весной дышать запахом сирени. Зимой наблюдать за природой. Летом петь песни на закате в амфитеатре. Для меня это личное место для бегства от суеты, мой райский уголок. Какое-то время я жила рядом и имела привычку ходить в парк встречать рассветы и думать о вечном. А в сложные времена приходила туда по ночам, чтобы «выть» на луну.

«Корпус» люблю потому, что «Корпус» любит меня. Около года я работала в команде центра, когда он только начинал свою жизнь. Многое изменилось с тех пор, но ностальгия осталась. Мне нравится, что происходит на этой площадке, я нахожу ее одной из самых интересных в Минске. Там можно и послушать концерт, и посмотреть выставку. Или просто полежать, вкусно поесть.

Еще я очень люблю гулять в районе площади Свободы, Карла Маркса, в Ботаническом саду или по Цнянке.

К сожалению, наш город не до конца приспособлен для мам (особенный дискомфорт доставляют спуски в метро, подземные переходы), но я всегда получаю то, чего хочу: продолжаю тусоваться на выставках, концертах, фестивалях вместе с малышкой после ее рождения.

Я бы пожелала Минску еще чуток больше уважения к своим жителям (это касается сервиса и обустройства городского пространства), а минчанам — внутренней свободы и расслабленности. А еще — больше музыки! Мечтаю, чтобы на Октябрьской площади вместо рекламы звучали хорошие мелодии.

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