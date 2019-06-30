|
Новое законодательство о госзакупках начало действовать в Беларуси
01.07.2019 09:46 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
«АиФ»
«Систему закупок в республике усовершенствуют, чтобы повысить эффективность расходования бюджетных средств. Новая редакция закона не меняет основных принципов, но дополняет, совершенствует и детализирует многие аспекты закупочной деятельности - от планирования до этапа исполнения договора», – рассказала начальник образовательного центра Национального центра маркетинга и конъюнктуры цен Наталья ТЫШКЕВИЧ.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
1 июля вступила в силу новая редакция Закона «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)