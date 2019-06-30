Новое законодательство о госзакупках начало действовать в Беларуси

«АиФ» разобрался в том, какие основные изменения в законе предусмотрены. В частности, согласно новой редакции закона специалистам, которые занимаются госзакупками (от 10 до 20 тыс. человек), предстоит пройти дополнительное обучение.

«Систему закупок в республике усовершенствуют, чтобы повысить эффективность расходования бюджетных средств. Новая редакция закона не меняет основных принципов, но дополняет, совершенствует и детализирует многие аспекты закупочной деятельности - от планирования до этапа исполнения договора», – рассказала начальник образовательного центра Национального центра маркетинга и конъюнктуры цен Наталья ТЫШКЕВИЧ.

Придется переучиваться. С июля госзакупки будут проходить по новым правилам Подробнее