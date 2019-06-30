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Новое законодательство о госзакупках начало действовать в Беларуси

01.07.2019 09:46 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Новое законодательство о госзакупках начало действовать в Беларуси
Фото из открытых источников

«АиФ» разобрался в том, какие основные изменения в законе предусмотрены. В частности, согласно новой редакции закона специалистам, которые занимаются госзакупками (от 10 до 20 тыс. человек), предстоит пройти дополнительное обучение.

«Систему закупок в республике усовершенствуют, чтобы повысить эффективность расходования бюджетных средств. Новая редакция закона не меняет основных принципов, но дополняет, совершенствует и детализирует многие аспекты закупочной деятельности - от планирования до этапа исполнения договора», – рассказала начальник образовательного центра Национального центра маркетинга и конъюнктуры цен Наталья ТЫШКЕВИЧ

Новое законодательство о госзакупках начало действовать в Беларуси
Придется переучиваться. С июля госзакупки будут проходить по новым правилам
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1 июля вступила в силу новая редакция Закона «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».
 
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