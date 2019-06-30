1 июля. События и люди

Источник материала: Аргументы и факты

Месяц июль (лат. Julius) назван от имени императора Юлия Цезаря. До Цезаря назывался Quintilis.

ПРАЗДНИКИ:

Канада - День Канады.

КНР - День основания компартии.

ПРИМЕТЫ:

Ярилин день. К этому дню приурочивали ярмарки-торжки. Праздник сопровождался кулачными боями, песнями, плясками.

РОДИЛИСЬ:

1804 Жорж САНД (Амандина Аврора ДЮПЕН), французская писательница. Жизнь Аврора Дюпен вела чрезвычайно раскованную и, как бы это помягче сказать, - свободолюбивую. Ходила в мужском костюме, говорила басом, курила трубку, лазила в окно к ШОПЕНУ (он был моложе неё на 6 лет), с которым несколько лет провела в гражданском браке, и вообще вела себя вызывающе. Она писала романы только по ночам.

1818 Игнац ЗЕММЕЛЬВЕЙС, венгерский акушер. Эмпирически установил (1846) причину послеродового сепсиса и предложил метод обеззараживания рук медицинского персонала хлорной водой перед родовспоможением, снизил смертность рожениц в 100 (!) раз. Эти нововведения положили начало антисептике. Консервативные светила медицины тех времён подняли на смех открытие «какого-то там акушера», ставшее, тем не менее, через несколько десятилетий азбучной истиной врачебной практики. Изгнанный из своей клиники, Земмельвейс заболел душевным расстройством и окончил свои дни в психиатрической лечебнице.

1908 Эсте ЛАУДЕР (Жозефина Эсфирь МЕНТЦЕЛЬ), американка - основательница косметической компании. Первая в мире женщина-миллиардер. Её фраза: «Неважно, как много косметики на вашем лице - важно, чтобы никто этого не заметил!».

1925 Клара Степановна ЛУЧКО, российская актриса.

1951 Александр Михайлович РАДЬКОВ, белорусский госдеятель.

1961 ДИАНА Фрэнсис СПЕНСЕР, третья дочь виконта ОЛТОРНА, восьмого графа Спенсера, принцесса ДИАНА. Погибла в автокатастрофе в 1997 году.

1961 Карл (Фредерик Карлтон) ЛЬЮИС, американский легкоатлет.

1963 Игорь Николаевич ЖЕЛЕЗОВСКИЙ, белорусский конькобежец.

1967 Памела Денис АНДЕРСОН ЛИ, канадская фотомодель, актриса. Много раз появлялась на обложке журнала «Плейбой». Рост 165 см, вес 52 кг, 91-56-86 см. По отцу имеет финские, а по матери - русские корни. У неё двое сыновей.

1976 Патрик КЛЮЙВЕРТ, голландский футболист, тренер.

1977 Лив ТАЙЛЕР (РУНДГРЕН), американская актриса, фотомодель, дочь лидера группы «Aerosmith» Стива ТАЙЛЕРА.

1996 Аделина Дмитриевна СОТНИКОВА, российская фигуристка.

СОБЫТИЯ:

776 до н.э. По легендам, началась первая Олимпиада в Греции.

1200 В Китае изобрели солнечные очки. Они потребовались судьям для защиты глаз во время долгих судебных заседаний (дата примерная).

1847 В Турине (Италия) была основана компания «Martini & Rossi», выпускающая самые популярные вермуты в мире.

1858 Чарльз ДАРВИН в Лондоне впервые представил свою теорию эволюции.

1877 Начался первый Уимблдонский теннисный турнир.

1903 Впервые был дан старт велогонке «Тур де Франс», организованной спортивным журналистом Анри ДЕГРАНЬЕ, который пытался этим мероприятием спасти от закрытия свою газету «Авто».

1911 Польский биохимик Казимир ФУНК впервые использовал слово «витамин» при описании определённых химических ингредиентов для оздоровительной диеты.

1914 В Минске был основан учительский институт, ныне Белорусский государственный педагогический университет (с 1996 года - имени Максима Танка).

1915 Австралийская актриса Анетт КЕЛЛЕРМАН обнажилась в фильме «Дочь богов», что стало первым раздеванием в кино.

1969 В Дании впервые в мире были разрешены выпуск и распространение порнографии.

1997 Гонконг вновь стал частью Китая. С этого дня он стал называться Сянган (в переводе с кантонского языка - «Ароматная бухта»).

2009 В России был введён запрет на азартные игры, после чего многие игорные заведения, включая казино, переехали в Беларусь.

2009 Умерла Людмила ЗЫКИНА, российская певица.

2011 В Монако состоялось бракосочетание правящего князя Альбера II и бывшей пловчихи из ЮАР Шарлин УИТТСТОК. В декабре 2014 года у них родились близнецы - мальчик и девочка (Жак и Габриэлла).

2016 В Беларуси произошла деноминация национальной валюты (в соотношении 10000:1).