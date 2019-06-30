"Камертону" - 40 лет. Чем живет предприятие сегодня?

Источник материала: Пинский Вестник

«Камертону» - 40 лет. Появление предприятия связано с приходом эры микроэлектроники. Пинск шагнул в ногу со временем, сверяться с которым стали по электронным часам, в том числе и выпускаемым в нашем городе. Все было за эти годы: и экономический подъем на небывалую высоту, и трудности после распада СССР. Однако, оказавшись в сложных условиях, завод не просто выстоял, но и сохранил интеллектуальный потенциал инженерно-технического звена, провел модернизацию производства, повысив его эффективность за счет экономии сырья и увеличения производительности труда. Была сделана ставка на освоение новой продукции. Причем такой, которая способна конкурировать не только на внутреннем рынке, но и за пределами Беларуси.



Сегодня то, что произведено на «Камертоне» используется в электронной технике различного назначения, в теплицах и биотехнологических лабораториях, помогает следить за состоянием нашего здоровья, освещает улицы и дома.

«Камертон» был и является сейчас важным звеном в деятельности сначала НПО «ИНТЕГРАЛ», затем акционерного общества и, наконец, холдинга. Теперь это часть единого экономического механизма ОАО «ИНТЕГРАЛ»-управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ».

- Свой труд мы оцениваем совместно с результатами производственной деятельности холдинга в целом, - констатирует начальник планово-производственного отдела Валентина НОВИК. - Сбой на одном участке приводит к замедлению всего отлаженного процесса, поэтому стремимся выполнять работу качественно и в срок. За последние пять лет неизменно успешно выполняется план по выпуску товарной продукции. За пять месяцев текущего года вышли на показатель 103,5 %. Обращает на себя внимание и факт увеличения вдвое рентабельности продаж: при плановой цифре 2,2 % он достиг уровня 4,3 %. Чистая прибыль - 16 тысяч рублей.



Средняя заработная плата по итогам прошлого года составила 837 рублей, а за пять месяцев 2019-го - 886 рублей. По оценкам и прогнозам такая же положительная динамика сохранится и в ближайшей перспективе.

Пинский «Камертон» известен как изготовитель кремниевых пластин разных диаметров, которые используются в оборонной промышленности и в космической отрасли. Это основное производство. В общем объеме оно занимает 85 %. Основной потребитель - холдинг «ИНТЕГРАЛ». Успешно поставляются пластины в ООО «Фотон» (Ташкент), а также на предприятия таких российских городов, как Брянск, Калуга, Воронеж, Саранск, Новосибирск.



Технический прогресс указал новое направление развития. Микроканальные пластины, ситалловые подложки (а это уже особо теплостойкий, крепкий стеклокерамический материал) получили широкое применение на предприятиях оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации. Для «Камертона» они оказались весьма перспективными изделиями в освоении этого специфического рынка сбыта.



- Решение о внедрении в производство товаров оборонного назначения принималось нами нелегко, - признается и.о. главного технолога Ингварр КОМАР. - Но рискнули и не прогадали. За несколько лет поставки такой экспортной продукции в Санкт-Петербург и Нижний Новгород стали регулярными и стабильными. Заявки выполняются в полном объеме. Качество изделий полностью удовлетворяет российских партнеров. К тому же имеются технические возможности увеличить производство.

- Наличие современного технологического оборудования, высококвалифицированных специалистов позволяет развивать выпуск и другой продукции, в частности медицинской техники, товаров народного потребления, светодиодных светильников производственного и уличного освещения, а также для подъездов жилых домов с датчиками движения. Этот сегмент рынка в последнее время стремимся активно осваивать. Например, уже заключены договоры и поставляются светодиодные светильники на предприятия жилищно-коммунальных хозяйств Пинска, Барановичей, Мозыря, Березино, Лунинца, Дрогичина, - рассказывает начальник бюро маркетинга и сбыта Владимир ДЕНИСМАН. - Не так давно был сделан, как говорится, пробный выход на рынок агропромышленного комплекса: в несколько фермерских хозяйств Пинщины, специализирующихся на выращивании цветов и свежих овощей в зимнее время, поставили светильники со светодиодными модулями специального спектра.

- Собственные средства дали возможность не только оперативней решать производственные задачи, но и вплотную заняться вопросами социально-бытового назначения, - говорит заместитель директора по персоналу и идеологической работе Сергей ЧИЛИНГАРЯН. - Кардинально изменен внешний вид центральной проходной, проведен капитальный ремонт столовой, помещения цеха № 25, где налажена сборка медицинской техники, третьего этажа административно-бытового здания, ремонтируется здание энергокорпуса - это неполный перечень текущих дел, направленных на обновление облика филиала. Три последних года к новогоднему огоньку все работники получали единовременное дополнительное денежное вознаграждение. Выполняются пункты коллективного договора по улучшению условий труда, обеспечению спецодеждой.

- Результаты трудовой деятельности за последние годы вселяют оптимизм, уверенность в завтрашнем дне и позволяют строить новые планы, создавая предпосылки для движения вперед, - отмечает директор филиала «Камертон» Николай МОРОЗ. - А вектор этого движения определяет рынок. Коллектив находится в постоянном поиске по совершенствованию качества производимого товара, повышению его надежности. Понимаем, остановиться на достигнутом - обречь себя на отставание.



Определяющий фактор достижений - люди, наши труженики, работающие плодотворно, болеющие за общее благо. Многие из них могут гордиться многолетним стажем на «Камертоне». Они и в лучшие годы, и в тяжелые времена оставались патриотами ставшего для них уже родным предприятия. Например, более 30 лет трудятся Г.А. Шупенич, П.П.Трандафилов, В.С.Воробей, Е.А.Базан, А.И.Лялюк, И.Н.Мовчун, Н.Н.Сеньковец, Л.Е.Хомич, В.П.Ковалевич, И.П.Кондракова, Г.Н.Демчук, М.М.Вабищевич, Н.Ф.Леоновец, М.В.Диковицкая, А.А.Дунько и многие другие. Это высококвалифицированные специалисты. Продолжая трудиться, они передают свои знания, жизненный опыт молодежи, а она у нас талантливая, амбициозная, относится к обучению профессиям ответственно. Среди лучших хочется назвать оператора прецизионной резки Виктора Кривецкого, шлифовщика-полировщика Вадима Островского.



Более 35 лет проработал в филиале Анатолий Масляк. Сейчас здесь так же достойно трудятся его сыновья Виктор и Сергей.

В канун юбилея от имени администрации, профсоюзного комитета поздравляю всех работников «Камертона» с 40-летием предприятия и желаю крепкого здоровья, трудового долголетия, успешной реализации планов. И чтобы источники обеспечения устойчивой работы в филиале не иссякали.



Вячеслав ИЛЬЕНКОВ

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