ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Лиде пьяная женщина на Rover съехала в поле, после чего ее нетрезвый муж разбил машину о забор

01.07.2019 10:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Лиде нетрезвые муж и жена «наездили» на десять протоколов. Об этом сообщает «Лидская газета».


Фото: «Лидская газета»

По информации издания, инцидент произошел в субботу днем в микрорайоне Молодежный: семья лидчан совершила фактически два ДТП — сначала в поле на Rover въехала жена, а затем муж на нем же врезался в забор.

Приехавшие на место аварии сотрудники ГАИ обнаружили только разбитый автомобиль, а позже задержали супругов, покинувших место аварии. Оба они находились в состоянии алкогольного опьянения.

В ходе разбирательства выяснилось, что, выйдя из местного магазина, жена попросила мужа проехать за рулем. Мужчина разрешил, несмотря на то, что супруга находилась в состоянии алкогольного опьянения и никогда не имела водительского удостоверения. Проехала она немного — автомобиль уткнулся в картофельное поле.

Тогда за руль вновь сел мужчина, но проехать более ста метров на поврежденном автомобиле он не смог и, потеряв управление, въехал в забор. Оставив машину на месте происшествия, супруги ушли домой, где позже их задержали.

В общей сложности инспекторы составили на супругов десять административных протоколов: шесть на мужчину и четыре на женщину.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В общей сложности инспекторы составили на супругов десять административных протоколов: шесть на мужчину и четыре на женщину.
 
Новости дня
Новости разные
 
Новое законодательство о госзакупках начало действовать в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.07.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика