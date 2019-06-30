В Лиде пьяная женщина на Rover съехала в поле, после чего ее нетрезвый муж разбил машину о забор

Источник материала: Tut.by

В Лиде нетрезвые муж и жена «наездили» на десять протоколов. Об этом сообщает «Лидская газета».



Фото: «Лидская газета»

По информации издания, инцидент произошел в субботу днем в микрорайоне Молодежный: семья лидчан совершила фактически два ДТП — сначала в поле на Rover въехала жена, а затем муж на нем же врезался в забор.

Приехавшие на место аварии сотрудники ГАИ обнаружили только разбитый автомобиль, а позже задержали супругов, покинувших место аварии. Оба они находились в состоянии алкогольного опьянения.

В ходе разбирательства выяснилось, что, выйдя из местного магазина, жена попросила мужа проехать за рулем. Мужчина разрешил, несмотря на то, что супруга находилась в состоянии алкогольного опьянения и никогда не имела водительского удостоверения. Проехала она немного — автомобиль уткнулся в картофельное поле.

Тогда за руль вновь сел мужчина, но проехать более ста метров на поврежденном автомобиле он не смог и, потеряв управление, въехал в забор. Оставив машину на месте происшествия, супруги ушли домой, где позже их задержали.

В общей сложности инспекторы составили на супругов десять административных протоколов: шесть на мужчину и четыре на женщину.