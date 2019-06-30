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Названа самая сексуальная нация в мире

01.07.2019 09:47 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Названа самая сексуальная нация в мире

фото: newstes.ru

Топ-50 самых сексуальных наций составил сервис для путешественников Big Seven Travel .

Опрос проводился среди 1,5-миллионной аудитории сервиса. В ответах респондентов не просили уточнить, как смысл они вкладывают в понятие «сексуальный», позволив им интерпретировать это как угодно. Отмечается, что  в английском языке слово «сексуальный» может означать просто привлекательного и интересного человека и не обязательно иметь отношение к эротике и сексу.

Больше всего среди опрошенных назвали смой сексуальной нацией украинцев. В своем комментарии авторы опроса написали: «У украинцев поразительная внешность, и они легко возглавили наш рейтинг 2019 года. Кто может это оспорить? Неудивительно, что среди них так много моделей». На втором и третьем местах в рейтинге разместились датчане и филиппинцы соответственно.

Далее в первую десятку вошли — по убыванию «сексуальности» — бразильцы, австралийцы, южноафриканцы, итальянцы, армяне, англичане и канадцы.

Русские расположились ближе к концу — на 33-м месте. Для авторов исследования это оказалось неожиданностью. Они шутливо предположили, что во всем «виноват Путин».

На последнем 50-м месте оказались ирландцы. В числе аутсайдеров также бельгийцы, хорваты, норвежцы, американцы и немцы. Белорусов в рейтинге нет.

 
 
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Топ-50 самых сексуальных наций составил сервис для путешественников Big Seven Travel .
 
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