Названа самая сексуальная нация в мире

Источник материала: Ежедневник



фото: newstes.ru

Топ-50 самых сексуальных наций составил сервис для путешественников Big Seven Travel .

Опрос проводился среди 1,5-миллионной аудитории сервиса. В ответах респондентов не просили уточнить, как смысл они вкладывают в понятие «сексуальный», позволив им интерпретировать это как угодно. Отмечается, что в английском языке слово «сексуальный» может означать просто привлекательного и интересного человека и не обязательно иметь отношение к эротике и сексу.

Больше всего среди опрошенных назвали смой сексуальной нацией украинцев. В своем комментарии авторы опроса написали: «У украинцев поразительная внешность, и они легко возглавили наш рейтинг 2019 года. Кто может это оспорить? Неудивительно, что среди них так много моделей». На втором и третьем местах в рейтинге разместились датчане и филиппинцы соответственно.

Далее в первую десятку вошли — по убыванию «сексуальности» — бразильцы, австралийцы, южноафриканцы, итальянцы, армяне, англичане и канадцы.

Русские расположились ближе к концу — на 33-м месте. Для авторов исследования это оказалось неожиданностью. Они шутливо предположили, что во всем «виноват Путин».

На последнем 50-м месте оказались ирландцы. В числе аутсайдеров также бельгийцы, хорваты, норвежцы, американцы и немцы. Белорусов в рейтинге нет.