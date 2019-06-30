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День молодежи в Ганцевичах (фоторепортаж)

01.07.2019 09:11 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

30 июня в Ганцевичах отметили День молодежи.

Предлагаем вашему вниманию фоторепортаж с праздничных мероприятий.

День молодежи в Ганцевичах (фоторепортаж)

День молодежи в Ганцевичах (фоторепортаж)

День молодежи в Ганцевичах (фоторепортаж)

День молодежи в Ганцевичах (фоторепортаж)

День молодежи в Ганцевичах (фоторепортаж)

День молодежи в Ганцевичах (фоторепортаж)

День молодежи в Ганцевичах (фоторепортаж)

День молодежи в Ганцевичах (фоторепортаж)

День молодежи в Ганцевичах (фоторепортаж)

День молодежи в Ганцевичах (фоторепортаж)

День молодежи в Ганцевичах (фоторепортаж)

День молодежи в Ганцевичах (фоторепортаж)

День молодежи в Ганцевичах (фоторепортаж)

День молодежи в Ганцевичах (фоторепортаж)

День молодежи в Ганцевичах (фоторепортаж)

День молодежи в Ганцевичах (фоторепортаж)

День молодежи в Ганцевичах (фоторепортаж)

День молодежи в Ганцевичах (фоторепортаж)

День молодежи в Ганцевичах (фоторепортаж)

День молодежи в Ганцевичах (фоторепортаж)

День молодежи в Ганцевичах (фоторепортаж)

День молодежи в Ганцевичах (фоторепортаж)

День молодежи в Ганцевичах (фоторепортаж)

День молодежи в Ганцевичах (фоторепортаж)

День молодежи в Ганцевичах (фоторепортаж)

День молодежи в Ганцевичах (фоторепортаж)

День молодежи в Ганцевичах (фоторепортаж)


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30 июня в Ганцевичах отметили День молодежи. Предлагаем вашему вниманию фоторепортаж с праздничных мероприятий.
 
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