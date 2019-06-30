Работа над ошибками. Поливаем огород правильно

Источник материала: Аргументы и факты

Работа над ошибками

Что мы делаем, поливая растения? Правильно, мы их не столько поим, сколько кормим!

Ошибка № 1

Возьмите стакан холодной воды, киньте туда пять кусочков сахара и отхлебните. Вкус сладкий? Нет, потому что сахар хорошо растворяется в горячей воде. Вот точно так же не могут питаться растения, которые политы ледяной водой из колодца. У них возникает «сухой голод». Вода вроде бы и есть, но она настолько холодная, что микроэлементы не успевают растворяться, прежде чем она высохнет.

Ошибка № 2

Опустите в стакан с водой край бумажной салфетки. Вы увидите, как влага поднимается вверх. Точно так же поднимается вода из почвы благодаря почвенной капиллярности. С одной стороны, это хорошо. Часть грунтовых вод поднимается к поверхно­сти, по дороге растворяет в себе всевозможные микроэлементы, и корни растений получают необходимое питание. С другой – не очень. Представьте себе, что царит летняя жара. Вы полили увядающий кустик. Но на следующие выходные вы увидели уже совершенно увядший кустик. Кстати, агрономы называют это состояние «потерей тургора». Что же произошло? Вода смочила верхний слой почвы, но на определённой глубине эта влага остановила свой ход и стала подниматься вверх по почвенным капиллярам (помните опыт с салфеткой?). Вы заметили, что сухая земля в приствольном круге вся в трещинах? Чем больше трещин, тем быстрее вода проникнет вглубь, к корням. Так-то оно так, но вы забыли, что эти трещины ещё и открытые ворота для обратной дороги – вверх. По ним вода поднялась и испарилась в атмосферном воздухе. Корням вашего любимого куста ничего не досталось.

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Ошибка № 3

В самую жару вылейте на землю ведро воды и посмотрите, как она всосалась в сухую почву. Через полчаса подойдите к этому же месту и копните почву лопатой. Гарантирую – вас ждёт большое удивление: почва будет с­ухой.

Основные правила

Прежде всего надо не поливать, а проливать растение. Полить первый раз, потом второй, третий и четвёртый…

1. Чем тяжелее почва, больше в ней глины, тем меньше следует поливать растения. А вот что касается песчаных почв, то там следует придерживаться обратной методики – обильно проливать п­осадки.

2. После пролива разрыхлите верхний слой почвы, ликвидируйте трещины. А ещё лучше замульчировать его: торфом, иссечённой в газоно­косилке травой или перемолотой корой. Таким образом, вода дойдёт до корней и не испарится. Этот агротехнический приём называется «метод закрытия влаги при поливе растений».

3. Вы щедро полили своё дерево, и оно стоит по колено в воде. Если в этом месте глинистая почва или грунтовые воды близко подходят к поверхности, то такая лужа будет стоять несколько дней и угнетать растение. Во‑первых, корни не смогут дышать, во‑вторых, в верхнем слое почвы живут полезные микроорганизмы – аэробные бактерии, которые от недостатка кислорода начнут погибать.

Несложные конструкции

Как быть тем, у кого уровень воды в колодце катаст­рофически падает и каждая капля на вес золота? Эту проблему легко решить, если вы заранее подготовились. При посадке очередного дерева ройте яму немного шире и глубже, чем это рекомендуют. Возьмите прочную трубу, изо­гните под нужным углом. Подойдёт каркас отжившей свой век раскладушки или остатки подходящих материалов от сантехнических работ. Если будете гнуть металлическую трубу, предварительно наполните её песком, тогда на месте сгибов не сложатся заломы. По всей подземной части нашего «водопровода» высверлите широкие отверстия. Заполните дно посадочной ямы щебнем или гравием. По дну горизонтально положите один конец трубы, другой вертикально выйдет на поверхность. Это будет горловина, куда мы зальём воду. Остаётся только н­асыпать на дренажном слое холмик подходящей почвы, поставить на него саженец, распрямив по склонам этого холмика корни, и всё засыпать землёй. Теперь, когда вы будете заливать в торчащий над землёй конец трубы воду (или подкормочный раствор), она прямиком попадёт к корням дерева. Другой вариант более прост. Вертикально вкопайте широкий отрезок трубы, упирающийся в дренаж одним концом и выходящий наружу другим. Кстати, в этом случае корневая система нашего дерева будет развиваться в глубину, а не разбегаться по поверхности, и ему будет проще доставать влагу в жару, когда пересыхает верхний слой почвы.

Дождевание

Для регулярного полива растений следует иметь достаточно большую ёмкость с хорошо прогретой водой: бочку, цистерну, пластиковый «куб», садовый водоём. Иногда бывают такие ситуации, когда тёплой воды под рукой нет, а поливать надо. Дождитесь, когда спадёт жара и солнышко начнёт закатываться, подключите к насосу шланг и поливайте. Обязательно рассекайте струю (хоть пальцем, хоть специальным приспособлением) и направляйте её как можно выше. Мелкие капли поднимутся вверх и опустятся на посадки, достаточно прогревшись в тёплом воздухе. Такой приём полива «с головой» и называется «дождевание». Проводить его можно самой обычной лейкой, если поливать не под корень, а «с головой». А если в лейке растворить необходимые удобрения, то это уже будет называться «внекорневая подкормка», поскольку растения способны впитывать воду не только корнями, но и листовым аппаратом. Стоит ли напоминать, что дождевание ни в коем случае нельзя проводить в жаркую, солнечную погоду, поскольку каждая капля воды работает как увеличительное стекло и на листьях непременно появятся ожоги.