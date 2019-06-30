ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Здоровые ребята, которые пытаются «откосить». Что такое законная отсрочка? (+видео)

01.07.2019 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Здоровые ребята, которые пытаются «откосить». Что такое законная отсрочка? (+видео)

В Беларуси изменились правила призыва на срочную военную службу. Законопроект «Об изменении законов эффективного функционирования военной организации государства» прошёл два чтения в парламенте. 

Главная суть изменений – уменьшение видов отсрочек от службы в армии. А также введения принципа так называемой «одноразовости» отсрочки. То есть, молодой человек для продолжения учёбы будет иметь одну отсрочку от службы, а не несколько, как сейчас. Разработчики документа утверждают, что подобные изменения диктуются жизнью. 

Разумеется, нововведения направлены, в том числе и против уклонистов – здоровых ребят, которые пытаются откосить от армии. В их отношении будут приниматься довольно действенные меры. При этом гражданам, которым отсрочка от службы положена на законных основаниях, бояться нечего. По крайней мере, так утверждают наши собеседники.

Подробней о новом законе мы поговорили с депутатом парламента с военным прошлым Игорем Мартыновым и начальником главного организационно-мобилизационного управления Вооруженных Сил Александром Шкиренко. 

 

ОНТ
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси изменились правила призыва на срочную военную службу. Законопроект «Об изменении законов эффективного функционирования военной организации...
 
Новости дня
Новости разные
 
Саммит Евросоюза приостановлен: что случилось
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.07.2019
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Вороновская газета
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика