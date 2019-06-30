Здоровые ребята, которые пытаются «откосить». Что такое законная отсрочка? (+видео)

Источник материала: Вороновская газета





В Беларуси изменились правила призыва на срочную военную службу. Законопроект «Об изменении законов эффективного функционирования военной организации государства» прошёл два чтения в парламенте.

Главная суть изменений – уменьшение видов отсрочек от службы в армии. А также введения принципа так называемой «одноразовости» отсрочки. То есть, молодой человек для продолжения учёбы будет иметь одну отсрочку от службы, а не несколько, как сейчас. Разработчики документа утверждают, что подобные изменения диктуются жизнью.

Разумеется, нововведения направлены, в том числе и против уклонистов – здоровых ребят, которые пытаются откосить от армии. В их отношении будут приниматься довольно действенные меры. При этом гражданам, которым отсрочка от службы положена на законных основаниях, бояться нечего. По крайней мере, так утверждают наши собеседники.

Подробней о новом законе мы поговорили с депутатом парламента с военным прошлым Игорем Мартыновым и начальником главного организационно-мобилизационного управления Вооруженных Сил Александром Шкиренко.

ОНТ