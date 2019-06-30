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Праздник единства фольклора и природы «Августовские берега» пройдет на Домбровке
01.07.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Это таинственное мероприятие позволит окунуться в историю и отдохнуть среди естественной природы.
7 июля на Августовском канале среди бурлящих вод шлюза Домбровка, прекрасных пейзажей, вокруг «купальского» огня закружатся хороводы. Девушки спустят на воду венки и загадают заветное желание, парни померяются силой молодецкой в различных состязаниях.
Фольклорная программа «Вяртанне да вытокаў» перенесет всех гостей в те далекие времена, когда силы природы правили миром, когда каждая песня несла в себе сокровенный смыл, а танец состоял из языка символов…
Еще больше слиться с природой позволит экологический праздник, на котором можно будет угоститься травяным чаем, узнать о таинственной и целебной силе трав. Поделятся с вами организаторы и секретом деревьев, исполняющих желания.
Вас ждут яркие и эмоциональные «Крапивные бои», игры «Дубомет», «Солнечный» волейбол, «Катание солнца». Гадания на «Колесе девичьего счастья», игры для парней и девушек: «Горелки», «Ручеек», «Сватаем невесту, забираем жениха!»…
Перенесем вас во времени с помощью старинных купальских обрядов и… Если вы Ян или Иван – мы ждем вас! Если у вас длинная или густая коса – мы ждем вас! Если вы хотите отдохнуть с пользой и незабываемо – мы ждем вас! Мы ждем всех!
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Это таинственное мероприятие позволит окунуться в историю и отдохнуть среди естественной природы. 7 июля на Августовском канале среди бурлящих вод шлюза...
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