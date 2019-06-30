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Обоюдные измены в браке, булимия и загадочная смерть. Вспоминаем, какой была жизнь принцессы Дианы

01.07.2019 10:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Принцесса Диана трагически ушла из жизни более 20 лет назад, но до сих пор остается одной из самых узнаваемых женщин современности. Ее стиль копируют, доброту восхваляют, а о романах — спорят. Была Диана жертвой обстоятельств или искусным манипулятором? Кто на самом деле стоит за автокатастрофой в Париже? Эти вопросы будоражат общественность и сегодня. Но ответ на них найти уже невозможно.

Сегодня леди Ди могла бы отметить 58 лет. LADY отдает дань памяти народной принцессе и вспоминает, как сложилась ее жизнь после замужества с принцем Чарльзом.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Royal Addicted (@royal.addicted) 30 Июн 2019 в 5:38 PDT

Диана Спенсер родилась в графстве Норфолк на востоке Англии. Помимо Дианы, в семье Спенсеров было еще трое детей: старшие сестры Сара и Джейн, а также младший брат Чарльз.

Будущей принцессе было всего 8, когда родители развелись: позже Диана признавалась, что это очень ее травмировало. После развода дети остались жить с отцом. Вскоре граф Спенсер обзавелся новой супругой, но младшее поколение никак не могло подружиться с мачехой, предпочитая ее игнорировать. А мачеха в ответ игнорировала их.

Через несколько лет Диане удалось вырваться из ненавистного дома: девочку приняли в частную школу в Уэст-Хилл. Впрочем, окончить ее леди Спенсер не смогла — с учебой у без пяти минут королевской супруги не ладилось. Та же участь постигла и ее обучение в одной из швейцарских школ. По официальной версии, Диана просто соскучилась по дому, поэтому и вернулась в Англию. Но в реальности она явно не справлялась с программой.

К 18 годам Диана переехала в Лондон. Сначала девушка жила у матери, позже ей презентовали собственную квартиру. Не имея особых навыков и желания продолжать учебу, Диана устроилась на работу в детский сад. Также юная леди периодически подрабатывала то инструктором по танцам, то уборщицей у собственной сестры, то индивидуальной няней.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Royal Life Europe

 
 
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Сегодня леди Ди могла бы отметить 58 лет. LADY отдает дань памяти народной принцессе и вспоминает, как сложилась ее жизнь после замужества с принцем Чарльзом.
 
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