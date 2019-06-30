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«Начнем расти, как огурцы в теплице». Тренер БАТЭ прошелся по идее выступать в РПЛ

01.07.2019 10:04 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага на пресс-конференции после победы над «Витебском» (3:0) рассказал о подготовке к матчу против «Пяста» в квалификации Лиги чемпионов, состоянии Дениса Щербицкого, Эрвейна Мукама и прошелся по идее позвать белорусские клубы в РПЛ. Его слова передает пресс-служба клуба.


Фото: «Шахтер»

— Очень содержательная игра, хорошая по исполнению. Множество моментов, красивые голы. Нужно отдать должное сопернику, который продолжал бороться даже при счете 0:3, пытался создавать остроту. В ряде эпизодов выручил Антон Чичкан. Считаю, заслуженная победа, с чем и поздравляю свою команду и болельщиков.

— Появилась информация, что со следующей недели Щербицкий приступает к тренировкам.

— Тут главный момент, чтобы его сустав позволил работать в полную силу. А как Денис будет выглядеть, чувствовать себя, вопрос, скажем так, риторический. Задачей нашего медицинского штаба и поездки Щербицкого в Германию было убрать болевые ощущения и избежать оперативного вмешательства. Что в общем-то и произошло. Если ничего не будет болеть, мешать, то, конечно, сможем рассчитывать на Дениса.

— Существует ли вероятность, что он выйдет на поле в первом поединке с «Пястом»?

— Существует.

— В заявке сегодня отсутствовали Милич и Мукам…

— У Милича после противостояния с «Ислочью» серьезно воспалился голеностопный сустав. Неманье делали болезненные процедуры — он не очень хорошо чувствовал себя после «синтетики». А что касается Мукама. Была дилемма, кого включить в заявку — его или Туоминена.

Но игровое время Эрвейна больше, чем у Яссе. Хочется распределить людей, чтобы каждый имел практику. Никаких претензий по тренировкам, жизни внутри коллектива, каким-то другим моментам к Мукаму нет — только неприятный разговор состоялся перед матчем.

— (ряд вопросов от польского журналиста Ярослава Томчека) Какие цели БАТЭ ставит перед собой в нынешнем еврокубковом цикле?

— Пройти как можно дальше. Имеем большой опыт выступлений в групповых этапах — и хотим снова там побывать.

— Как отнеслись к жеребьевке 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов?

— Нам достался очень сильный оппонент. Чемпион Польши — это высокий уровень. Ждем тяжелых игр.

— Как готовитесь к матчам с «Пястом»?

— Представитель нашего тренерского штаба посетил вчерашний спарринг команды из Гливице. Естественно, изучили много видеоматериала, знаем, кто пришел, кто ушел, кто тренирует команду. Ведем параллельно подготовку и к поединкам чемпионата, и к матчам с «Пястом».

— Вам предпочтительнее было бы играть первую встречу в Польше или Борисове?

— У нас есть опыт и такой, и такой. Мы многое видели, многое знаем в этом турнире. Если жребий дал нам провести первый матч дома, с удовольствием сыграем на «Борисов-Арене».

— Как относитесь к идее Евгения Гинера о привлечении белорусских клубов в чемпионат России?

— Помните, был фильм «Брат-2», когда герой стоял на границе, и у него спрашивают «Какова цель вашего визита?» Вот и я спрашиваю о цели попадания в российскую премьер-лигу. Какие цели преследуем, если туда войдем?

Слышу аргумент «Набраться опыта». Хорошо, потратили два килограмма денег, набрали опыта, заняли место, не позволяющее выступать в еврокубках. Вернулись домой после 30-го тура — и где применять этот опыт? На отдыхе «все включено»? Применили и пошли дальше тратить «грошы»? Я скажу так.

Опыт, про который все говорят, что мы сразу начнем расти, как огурцы в теплице. Команда БАТЭ побеждала «Баварию», «Рому», ПАОК, «Арсенал» — и получила этого опыта выше крыши. Плюс сама формировала свой бюджет, не прося ни у кого, не ходя с протянутой рукой. Мое мнение такое.

 
Теги: Витебск
 
 
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Алексей Бага рассказал о здоровье Дениса Щербицкого, состоянии Мукама и подготовке к матчу против польского «Пяста».
 
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