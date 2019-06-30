Церемония закрытия II Европейских игр прошла на минском стадионе “Динамо

Источник материала: Горецкий вестник

Масштабный спортивный праздник, проходивший в течение десяти дней на 12 аренах с участием атлетов из 50 стран Европы, подошел к завершению. Трибуны главной арены страны заполнили зрители, многие из которых также принимали участие в организации и проведении форума. В центре стадиона установлена композиция Национальной библиотеки, на которую будут спроецированы самые яркие моменты завершившихся соревнований. Церемония началась с исполнения гимна Беларуси.





На арене начался парад флагов, атлетов и чествование волонтеров II Европейских игр. Белорусская группа Aura исполнила композицию “Bright Year, Bright You!”.

Участники игр сделали круг почета перед трибунами и заняли место в центре арены вместе с волонтерами. Площадка в центре стадиона, как сообщалось, на время церемонии стала танцполом. Флаг Беларуси на “Динамо” пронесла двукратная чемпионка Европейских игр в Минске Марина Литвинчук.

На “Динамо” состоялось и чествование волонтеров, которое прошло под специально написанную композицию “We Are the Light” в исполнении бывшего участника группы Iron Maiden Тони Мура и молодой белорусской певицы Кристины Светличной.

В честь 8 тыс. волонтеров, которые помогали в проведении игр, на стадионе “Динамо” также был дан салют.





Болельщики с церемонии открытия хорошо запомнили появление одного из символов Беларуси – зубра. Теперь ему пора появиться вновь – в новой атмосфере, посвященной современной Беларуси. В своем выступлении зубр пожелает удачи новому поколению белорусов. Талисман игр Лесик и маленький ребенок, олицетворяющие молодое поколение белорусов, рядом слушают речь зубра.





Для Беларуси II Европейские игры стали также значимым культурным событием. Частью культурной программы игр и масштабного проекта “Европейские игры – европейское искусство” являются выставка в Национальном центре современных искусств “Казимир Малевич и XXI век”, в художественной галерее Михаила Савицкого выставка исторического фехтования “Европейские боевые искусства. От кузницы Вулкана до искусств Марса”. В Минской городской ратуше представили крупнейшую в мире частную коллекцию уникальных олимпийских артефактов. Всего проведено более 50 культурных мероприятий, посвященных II Европейским играм.





Во время соревнований на II Европейских играх с 21 по 30 июня разыграно 200 комплектов наград в 15 видах спорта. Медальный зачет выиграли спортсмены из России, которые завоевали 109 медалей, 44 из которых золотые. Белорусские атлеты (221 участник) показали один из лучших результатов в истории выступления на крупных международных стартах – 69 медалей, из них 24 золотые.



