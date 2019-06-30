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Церемония закрытия II Европейских игр прошла на минском стадионе “Динамо

01.07.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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Масштабный спортивный праздник, проходивший в течение десяти дней на 12 аренах с участием атлетов из 50 стран Европы, подошел к завершению. Трибуны главной арены страны заполнили зрители, многие из которых также принимали участие в организации и проведении форума. В центре стадиона установлена композиция Национальной библиотеки, на которую будут спроецированы самые яркие моменты завершившихся соревнований. Церемония началась с исполнения гимна Беларуси.

 

Церемония закрытия II Европейских игр прошла на минском стадионе “Динамо

 

На арене начался парад флагов, атлетов и чествование волонтеров II Европейских игр. Белорусская группа Aura исполнила композицию “Bright Year, Bright You!”.

Участники игр сделали круг почета перед трибунами и заняли место в центре арены вместе с волонтерами. Площадка в центре стадиона, как сообщалось, на время церемонии стала танцполом. Флаг Беларуси на “Динамо” пронесла двукратная чемпионка Европейских игр в Минске Марина Литвинчук.

На “Динамо” состоялось и чествование волонтеров, которое прошло под специально написанную композицию “We Are the Light” в исполнении бывшего участника группы Iron Maiden Тони Мура и молодой белорусской певицы Кристины Светличной.

В честь 8 тыс. волонтеров, которые помогали в проведении игр, на стадионе “Динамо” также был дан салют.

 

Церемония закрытия II Европейских игр прошла на минском стадионе “Динамо

 

Болельщики с церемонии открытия хорошо запомнили появление одного из символов Беларуси – зубра. Теперь ему пора появиться вновь – в новой атмосфере, посвященной современной Беларуси. В своем выступлении зубр пожелает удачи новому поколению белорусов. Талисман игр Лесик и маленький ребенок, олицетворяющие молодое поколение белорусов, рядом слушают речь зубра.
Церемония закрытия II Европейских игр прошла на минском стадионе “Динамо

 

Для Беларуси II Европейские игры стали также значимым культурным событием. Частью культурной программы игр и масштабного проекта “Европейские игры – европейское искусство” являются выставка в Национальном центре современных искусств “Казимир Малевич и XXI век”, в художественной галерее Михаила Савицкого выставка исторического фехтования “Европейские боевые искусства. От кузницы Вулкана до искусств Марса”. В Минской городской ратуше представили крупнейшую в мире частную коллекцию уникальных олимпийских артефактов. Всего проведено более 50 культурных мероприятий, посвященных II Европейским играм.

 

Церемония закрытия II Европейских игр прошла на минском стадионе “Динамо

 

Во время соревнований на II Европейских играх с 21 по 30 июня разыграно 200 комплектов наград в 15 видах спорта. Медальный зачет выиграли спортсмены из России, которые завоевали 109 медалей, 44 из которых золотые. Белорусские атлеты (221 участник) показали один из лучших результатов в истории выступления на крупных международных стартах – 69 медалей, из них 24 золотые.

 

Церемония закрытия II Европейских игр прошла на минском стадионе “Динамо

БЕЛТА


 
Теги: Минск
 
 
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  Масштабный спортивный праздник, проходивший в течение десяти дней на 12 аренах с участием атлетов из 50 стран Европы, подошел к завершению. Трибуны главной арены...
 
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