«Техника» по-прежнему с молодёжью. Что стало с известными журналами СССР?

Источник материала: Аргументы и факты

«Техника — молодёжи»

Этот «два в одном» — научно-популярный и литературно-художественный журнал — начал свою периодическую жизнь в июле 1933 года. В советское время он был любим молодежью за публикации самых топовых произведений фантастики, как советской, так и мировой. К примеру, и «Туманность Андромеды», и «Час Быка» Ефремова впервые были опубликованы именно на страницах журнала. Правда, за одну из этих публикаций журнал поплатился. В 1984 году на страницах издания вышли отрывки романа Артура Кларка «2010: Одиссея Два». Все бы ничего, но ключевые герои были названы именами советских диссидентов Глеба Якунина, Анатолия Марченко, академика Андрея Сахарова (ему, собственно, и написал в начале романа посвящение сам Кларк). И это, как выяснили грозные цензоры, было не совпадение. За эти публикации был уволен главный редактор Василий Захарченко, который руководил журналом с 1949 года.

«Техника — молодежи» первой совершила прорыв в смежные СМИ — ее материалы были задействованы в известной передаче «Это вы можете».

Сегодня журнал выходит как в бумажном, так и в электронном виде и информирует читателей в основном о новом в технике и технологиях.

«Юность»

«Юность» — литературно-художественный иллюстрированный журнал для молодых людей — вышла в свет 18 июня 1955 года. Главным редактором «Юности» стал его основатель — Валентин Катаев. Он придумал, что журнал будет разыскивать и знакомить читателя с молодыми талантливыми писателями. Так и было. Журнал «Юность» открыл множество новых имен в литературе. В «Юности» публиковались Евгений Евтушенко, Белла Ахмадулина, Анна Ахматова, Григорий Горин, Булат Окуджава и пр. Также в «Юности» печатались произведения талантливых молодых художников. Среди них, например, были Илья Глазунов и Михаил Шемякин. Молодое советское поколение очень любило «Юность» за то, что издание не выслуживалось перед высшим руководством и не выбирало для публикации только те произведения, которые соответствовали политической идеологии страны.

Понятно, что из-за такого вольнолюбия редакция журнала «Юность» постоянно получала звонки «сверху». Говорят, что Валентин Катаев был уволен с поста главреда в 1961 году за то, что опубликовал роман Василия Аксенова «Звездный билет». Правда, сам Аксёнов уверял, что Катаев уволился сам, и роман тут не при чем.

Катаева сменил Борис Полевой, который продержался в «Юности» целых 20 лет. Затем на этом посту его сменил поэт Андрей Дементьев.

Весной этого года главным редактором «Юности» стал Сергей Шаргунов, известный писатель, который, по его словам, планирует сделать из него новый «Нью-Йоркер». «Тем, кто говорит о будто бы естественном увядании и исчезновении книжных магазинов, библиотек и литературных журналов, хочется указать на пример западного рыночного общества, где всё это есть, — сказал Сергей Шаргунов „АиФ“. — И журналы живут успешно. В России — стране слова — нужен журнал, и бумажный, и постоянно обновляемый в интернете, который будет печатать всё самое талантливое. И состоявшихся авторов, и тех, новых, чьи имена откроет „Юность“.

А вообще, это знак судьбы: я написал биографию Валентина Катаева и редакция, придуманного им журнала, предложила мне его возглавить. Надеюсь, Катаев и дальше поможет. Хотя и сам не собираюсь плошать».





Эмблема журнала «Юность» — линогравюра литовского графика, заслуженного деятеля искусств Литовской ССР Стасиса Красаускаса «Юность» (1961). Фото: РИА Новости / Юрий Простяков

«Наука и жизнь»

Журнал «Наука и жизнь» — можно сказать, ветеран. Он берет свое начало еще в 1890-м году, когда небольшое издание объемом в 16 страниц и стоимостью в 5 рублей распространялось среди людей, интересующихся наукой. Правда, через 10 лет, когда главный редактор Глубовский заболел настолько, что не мог уже заниматься издательской деятельностью, журнал пришлось закрыть, так как преемников у главреда не нашлось.

Новая «Наука и жизнь» начала издаваться с октября 1934 года, а в 1938-м уже стала частью Академии Наук СССР. В Советском Союзе журнал стал знаменит как одно из самых многотиражных изданий. В 1980-м году он расходился в количестве 3 миллионов экземпляров. Правда, после перестройки и распада Советского Союза дела у журнала шли все хуже и хуже, и, в конце концов, тираж упал до нескольких десятков тысяч экземпляров.

Сегодня «Наука и жизнь» активно развивает свое интернет-присутствие в жизни читателей и старается писать не только о науке, но и о жизни: творчестве, природе, истории, а также по-прежнему выпускает бумажную версию, которая уже много лет не меняет вёрстку обложки — большая картинка и текст.





Обложка первого номера журнала (1890). Источник: Public Domain

«Юный натуралист»

«Родителем» «Юного натуралиста» по праву считается директор московской станции «юннатов» Б.В. Всесвятский, который и организовал новый журнал в 1928 году. Издание рассказывало юным натуралистам о природе, публиковало рассказы известных писателях о животных, природных явлениях. Часто «Юного натуралиста» даже изучали на внеклассных занятиях в школах.

Во время Великой Отечественной войны издание журнала пришлось прекратить. Возобновилось оно только к 1957 году. «Юный натуралист» был настолько популярен у школьников, что его по разным подсчетам в некоторые годы читало около 4 миллионов человек — это рекорд тиража «Натуралиста».

Сейчас «Юный натуралист» до сих пор пользуется популярностью в школьной среде. Поэтому журнал хоть и открыл свой сайт, но больше внимания все-таки уделяет бумажной версии с красочными картинками и интересными текстами о животных и природе. Также «Натуралист» постоянно проводит встречи со своими маленькими и не очень читателями.

«Пионер»

В 1924 году в Москве появился необычный журнал для школьников. Это было не только литературно-художественное, но и общественно-политическое издание ЦК ВЛКСМ и Центрального совета Всесоюзной пионерской организации имени В. И. Ленина.

Первый мартовский номер журнала целиком был посвящен Владимиру Ильичу. Интересно, что в этом выпуске опубликовали очерк о вожде под авторством Льва Троцкого. Когда Троцкий оказался в опале, большинство экземпляров этого номера уничтожили.

Но не только политические деятели вели бурную литературную жизнь в «Пионере». На его страницах печатались Самуил Маршак, Константин Паустовский, Агния Барто и др.

«Пионер» издается и сейчас, правда, тираж журнала мал.

«Новый мир»

Этот ежемесячный литературно-художественный журнал появился в Москве в 1925 году. Как и «Юность», «Новый мир» находился под постоянным приглядом цензуры. Твардовский эти нападки отбивал, и в литературных кругах даже появилась своеобразная мера твёрдости журналиста — «один твард». Ведь знаменитый «Один день ивана Денисовича» Солженицына был впервые опубликован именно в «Новом мире». И всё же репрессии не обошли руководство журнала. В начале 1970 года главный редактор Александр Твардовский был уволен — якобы за то, что передал на Запад свою поэму «По праву памяти», которую в СССР цензура к публикации запретила. Вслед за ним ушла часть редакции журнала.

Феномен «Нового мира» наиболее ярко проявился после перестройки. Когда все издания терпели крах, теряли читателей, «Новый мир» пошел в гору. Его тираж рос, как на дрожжах. В 1990-м первый номер продали в количестве 2660000 экземплярах. А все за счет того, что в нем после распада СССР начали публиковать «запрещенную литературу». Благодаря «Новому миру» увидели постсоветский свет «В круге первом», «Аргипелаг ГУЛАГ», «Раковый корпус» Солженицына. Интеллигенция хранила подшивки «Нового мира» в книжных шкафах, а друзьям отдельные номера выдавали чуть ли не под роспись.

Нынче «Новый мир» существует в двух версиях: бумажной и электронной. Журнал все также знакомит читателей со всем новым в мире литературе. Помимо этого в «Новом мире» в качестве нововведения были запущены авторские блоги, которые пользуются большой популярностью.