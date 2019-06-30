Не рабочая и не колхозница. Какие тайны скрывала скульптор Вера Мухина?

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Не того происхождения

Многие были уверены, что Вера Мухина — рабоче-крестьянский художник, обласканный властью. В реальности же всё было совсем не так. Биография скульптора состоит сплошь из неизвестных, замалчиваемых в советское время фактов.

Вера Мухина была далеко не рабоче-крестьянского происхождения. Ее родители совсем не отвечали советским запросам: папа — рижский купец, меценат, покровитель искусств. Мама — немка по отцовской линии, дочь аптекаря Вильгельма Мюнде.

Папа денег на семью не жалел. У Верочки было всё, чего она хотела: лучшие наряды, дорогие игрушки. Когда девочка увлеклась рисованием, папа накупил ей всего, что могло понадобиться начинающей художнице: мольберты, краски, кисти, лучшая бумага.

Но родители ушли из жизни слишком рано, и тогда Веру и ее сестру Марию забрали к себе родственники из Курска. Вы думаете, что тут-то жизнь Веры Мухиной и стала тяжелой? Вовсе нет. Родня очень любила и жалела сестер Мухиных, поэтому им снова ни в чем не отказывали. Девушки одевались лучше всех в городе, ездили на курорты не только в России, но и в Европе.

Красоту «заштопали»

Веру Мухину многие представляли такой брутальной женщиной, похожей на колхозницу и другие женские фигуры из ее работ, которые твёрдо стоят на крепких ногах. Сама Вера свое лицо часто называла «мужским». Но дело в том, что таким оно стало после вынужденных операций. Вера Мухина в молодости была прехорошенькой, в Курске, где девушка жила у родственников, ее даже считали законодательницей моды и светской львицей.

Но однажды в рождественскую неделю Вера поехала с друзьями кататься на санках. Она сильно разогналась на горке, не рассчитала траекторию и врезалась в дерево. Больше всего пострадало лицо. Хирурги кое-как его «заштопали», а родне наказали девушке зеркало в руки не давать.

Но, конечно, долго скрывать изменения во внешности не получилось. Увидев свое отражение, Вера была обескуражена. Но Мухина была не из тех барышень, что по несколько раз на дню падают в обморок по любому поводу. Девушка тут же повернула эту неприятность в свою пользу. Она давно мечтала о Париже, поэтому попросила своего дядю отправить ее туда на лечение. Во французской столице Мухиной пришлось пережить несколько операций, а между ними она брала уроки рисунка и скульптуры, сочетая полезное с... полезным.

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Отверженные

Семья Веры Мухиной никогда не была в фаворе у властей. Мужем Веры стал врач и ученый Алексей Замков. Он был очень талантлив, изобрел один из первых гормональных препаратов, сам дома прооперировал своего сына, от лечения которого отказались другие врачи. И мальчик выздоровел. Но Замкова с его талантливыми идеями быстро посчитали выскочкой, его поставили «на учет»: врача допрашивали, грозили арестом. Мухина с мужем даже планировали сбежать в Иран. Однако беглецов быстро вычислили и отправили жить в Воронеж, конфисковав при этом всё их имущество. В Москву Вера Мухина смогла вернуться только после того, как за неё вступился Максим Горький.

Но на этом беды от советской власти не закончились. Богатая родня оставила Вере в наследство солидные средства. На них она смогла купить для мужа дорогой электронный микроскоп. Но вскоре Замков был обвинен в антисоветской пропаганде и шарлатанстве. В его лабораторию нагрянули с обыском. Правоохранители не церемонились, они разрушили там все, микроскоп же, подарок жены, был вышвырнут в ближайшее окно. Алексею Замкову запретили работать. Вскоре его не стало: сердце не выдержало.

Приказано — натянуть штаны

Свою триумфальную работу, «Рабочего и колхозницу», Вера Мухина создавала отнюдь не для ВДНХ. В 1937 году в Париже проходила Всемирная выставка. Для нее-то Мухиной и предложили сконструировать монументальную скульптуру. Она и сконструировала из тончайших листов стали обнаженных мужчину и женщину. Конечно, такой «ответ Чемберлену» выпустить в свет цензура не разрешила. Мухиной было приказано «натянуть» на рабочего штаны, а колхознице «прикрыть все». До выставки оставались считаные дни, поэтому Вера как смогла прилепила к своим творениям элементы одежды. Такую, мягко говоря, далеко не идеально собранную скульптуру увидели в Париже. Но, несмотря на недочеты, французы влюбились в творение Мухиной и умоляли ее подарить его им.

Но Вера с «Рабочим и колхозницей» вернулась на родину. Говорят, в дороге монумент стал потихоньку разваливаться: слишком тонкая сталь не выдержала перегрузок. В Москве Мухина уже полностью переделала скульптуру, создала ее заново из плотных листов стали. Такими «Рабочего и колхозницу» уже окончательно утвердили и установили на ВДНХ.