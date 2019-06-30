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Рыбак из Санкт-Петербурга утонул в реке в Житковичском районе

01.07.2019 10:09 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Рыбак из Санкт-Петербурга утонул в реке в Житковичском районе
Фото из открытых источников

Пенсионер 1950 года рождения из Санкт-Петербурга гостил у родни. Рано утром вместе с родственником он пошел на рыбалку.

«Рыбачили с берега. Мужчина по какой-то причине упал в воду. Помочь ему родственник не смог - не позволило состояние здоровья», – сообщает БЕЛТА со ссылкой на ведущего специалиста Гомельской областной организации ОСВОД Сергея Костюченко

Позднее тело россиянина из воды достали родственники. По факту произошедшего проводится разбирательство. 

Рыбак из Санкт-Петербурга утонул в реке в Житковичском районе
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Трагедия произошла на реке Случь. Мужчина упал в воду.
 
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