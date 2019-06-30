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Рыбак из Санкт-Петербурга утонул в реке в Житковичском районе
01.07.2019 10:09 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Пенсионер 1950 года рождения из Санкт-Петербурга гостил у родни. Рано утром вместе с родственником он пошел на рыбалку.
«Рыбачили с берега. Мужчина по какой-то причине упал в воду. Помочь ему родственник не смог - не позволило состояние здоровья», – сообщает
Позднее тело россиянина из воды достали родственники. По факту произошедшего проводится разбирательство.
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Трагедия произошла на реке Случь. Мужчина упал в воду.
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