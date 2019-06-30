Рыбак из Санкт-Петербурга утонул в реке в Житковичском районе

Пенсионер 1950 года рождения из Санкт-Петербурга гостил у родни. Рано утром вместе с родственником он пошел на рыбалку.

«Рыбачили с берега. Мужчина по какой-то причине упал в воду. Помочь ему родственник не смог - не позволило состояние здоровья», – сообщает БЕЛТА со ссылкой на ведущего специалиста Гомельской областной организации ОСВОД Сергея Костюченко.

Позднее тело россиянина из воды достали родственники. По факту произошедшего проводится разбирательство.

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