Без мужа, без детей… И счастлива? Парадоксы жизни Инны Ульяновой

Источник материала: Аргументы и факты

Компанию Гундаревой должны были составить коллега по «Маяковке» Евгений Лазарев и к тому времени сыгравший почти все свои лучшие кинороли Андрей Миронов. Но получились бы уже совсем другие «Ворота». Даром что на начальном этапе звездный состав для Козакова выглядел предпочтительнее: до этого он снял всего один, хотя безусловно прекрасный, художественный фильм «Безымянная звезда» с Вертинской и Костолевским.

Худсовет утвердил известных артистов. Преимущества Гундаревой перед Ульяновой были очевидны: миловиднее, на 14 лет моложе, а картин — в два раза больше. Да какие: «Осень» Андрея Смирнова и «Осенний марафон» Георгия Данелии, «Труффальдино из Бергамо» в тандеме с Константином Райкиным и «Однажды двадцать лет спустя» — с Виктором Проскуриным. Плюс еще несколько. Не самых плохих… А Ульяновой уже 47, при этом из ролей вспоминается только подвыпившая «дама с лисой», пристававшая к Штирлицу.



Кадр из фильма «17 мгновений весны», 1973 год. Кадр из фильма

Тем не менее, Козаков настаивал на малознакомой зрителям троице: Инна Ульянова – Анатолий Равикович – Виктор Борцов. «Коммуналка — это неизвестные лица, известен только Велюров (Леонид Броневой), потому что артист», — аргументировал режиссер. И директор «Мосфильма» Николай Сизов, лично утверждавший пробы, оставил право выбора за Козаковым.

Говорят, правда, Ульянова тогда сама выступила в защиту себя и незвездных коллег — в эмоциях позвонила режиссеру. И, судя по всему, была убедительна. Обозвав «истеричкой», Козаков утвердил ее на роль. А заодно — двух «мужей».

«У каждого, знаете ли, свой крест»

И гадать не нужно – совсем не избалованная ролями, Инна Ивановна рассчитывала взять реванш. Она была уверена, что теперь карьера наконец пойдет в гору, ведь комедия – ее жанр. Смешить-то начала еще на вступительных в «Щуку». Потом шесть лет в ленинградском театре Акимова играла. И была успешна – на улицах узнавали! Зря, конечно, вернулась в Москву – затерялась она на Таганке. Любимов делал ставки на других. И кинорежиссеры – вот парадокс - исправить ситуацию не смогли. После успеха с «Покровскими воротами» пытались предлагать все ту же Хоботову. Или эпизоды, которыми актриса уже была сыта.

К слову, и Равикович с Борцовым остались по сути исполнителями одной роли, хоть и снимались, и в театре активно играли. Ничего особо выдающегося после «Покровских» не случилось у Броневого и Моргунова…

Взлетел только Олег Меньшиков! Для него главная роль в козаковской комедии действительно стала трамплином. Хотя и ему лет 12 пришлось ждать «Утомленных солнцем» Никиты Михалкова, чтобы закрепить за собой статус звезды, когда что ни роль — событие.

Судьба актера в самом деле незавидна: всю жизнь приходится ждать, надеяться — пригласят или выберут другого. Инна Ивановна не сидела у телефона. Снималась в «Фитиле», «Ералаше», телеспектаклях. Работала в театральной антрепризе. И одной из первых в 1990-е пошла в рекламу — жить как-то надо было. Коллеги бросились обвинять ее, стыдить. Но потом сами подтянулись и с удовольствием стирали, чистили, готовили, убедив себя, что рекламный ролик — это нанокино. А платят на порядок больше.

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«Осчастливить против желания нельзя»

Бывает, не очень складывается карьера, зато везет с мужем. Или: в кино — нарасхват, в театре — прима, а семьей приходится жертвовать. Счастливых актерских браков, где женились бы раз и навсегда, немного. А таких, чтобы еще у обоих на работе было «все в шоколаде», — просто единицы.

У Инны Ульяновой не случилось сногсшибательной карьеры. Не повезло и в личной жизни. Рассказывают, порой она даже придумывала себе истории о замужествах, приглашала на ТВ-съемки знакомых — чтоб сыграли «супруга на час». О сумасшедшей любви актрисы и французского летчика «Нормандии-Неман» не писал разве что ленивый. А был ли летчик?.. Если его имя и фамилия доподлинно не известны даже близким подругам. В интернете масса интерпретаций, вплоть до того, что летчик был не французом, а немцем…

Ходили слухи, что расположения Ульяновой добивались коллеги Евгений Моргунов, Сергей Филиппов, Евгений Самойлов, знаменитый спортсмен Валерий Брумель. Что она даже состояла в гражданском браке с Николаем Губенко… Вовсе не красавица, Ульянова была по-женски притягательна, чертовски обаятельна. Всегда следила за собой. И, конечно, нравилась мужчинам.

«Хоботов, это мелко!»

Но официальный брак у Инны Ивановны был, скорее всего, один. Вернувшись в Москву из Питера, Ульянова устроилась в театр на Таганке — туда же пришел после «Щуки» Борис Голдаев, на три года моложе.

Ульяновой было уже 32. Но жизненный опыт не помог ей прожить с Голдаевым долго и счастливо. Спустя много лет он рассказывал, что в семье Ульяновой (молодожены жили в большой квартире ее родителей) каждый был сам по себе. Папа — замминистра угольной промышленности — работал. Мама разъезжала по санаториям. Домом занималась обслуга. А Ульянова однажды приревновала мужа к Анастасии Вертинской, с которой он танцевал на вечеринке. Он собрал вещи и был таков. Брак продлился года полтора.

Наверное, это был не единственный случай ревности. И, может быть, Инна Ивановна действительно была эгоистичной особой. Единственная дочь обеспеченных родителей, она, видимо, привыкла, чтобы все и всегда была «по ее». На том простом основании, что она… женщина. Но теперь можно только догадки строить, что стояло за ее глобальным одиночеством…



Московский театр драмы и комедии на Таганке. Сцена из спектакля «Жизнь Галилея» по пьесе Бертольта Брехта, в постановке Юрия Любимова. В роли госпожи Сарти - артистка Инна Ульянова. 1966 г. Фото: РИА Новости / Мирослав Муразов

«А кто не пьет? Назови! Нет, я жду!»

В 1991 году умер отец Инны Ивановны. Теперь ей нужно было содержать не только себя, но и пожилую мать. А у той прогрессировала деменция. Ульянова, сама далеко не девочка, вынуждена была пахать, ездить на гастроли. В конце концов не выдержала и поместила мать в специальную лечебницу. И ее снова бросились осуждать…

В последние годы она еще давала интервью, была жизнерадостной. И на провокационные вопросы журналистов «чем пришлось пожертвовать ради профессии», совершенно не лукавя отвечала — «ничем». Она не считала, что настоящее женское счастье — муж и дети. Никогда не переживала, что не услышала в своей адрес заветного «мама». Или умело делала вид, что не переживала. «Я счастлива», — говорила актриса. Но судьба отмерила ей всего 70 лет…

Кто-то предположил, что Ульяновой сложно было смириться с наступающей старостью. Писали даже, что она стала прикладываться к бутылке. Но где же тогда были хваленые подруги, которые потом наперебой делились воспоминаниями? Почему не помогли?..

Даже обсуждать эту тему не хочется. В памяти зрителей Инна Ульянова в любом случае останется надолго. Как дама с лисой. Как рекламная тетка с чистящим порошком. И как МаргаритПална, конечно. Сказочного ума женщина. С таким характером — хоть фронтом командуй…