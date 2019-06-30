«Игры» кончились. 10 лучших сериалов первой половины 2019 года

Источник материала: Аргументы и факты

Зарубежные сериалы

«Игра престолов»

Восьмой и заключительный сезон этого масштабного фэнтезийного шоу сложно отнести к лучшим сериалам – фанаты даже требовали переснять эти шесть серий, чтобы завершить многолетнюю историю на правильной ноте. Конечно, переснимать никто ничего не стал, а претензии (и, как следствие, низкие оценки на кинопорталах), видимо, были связаны в основном с завышенными ожиданиями. Как бы то ни было, «Игра престолов» закончилась и навеки вошла в историю телевидения – не только американского кабельного, а мирового. И теперь можно посмотреть все восемь сезонов, чтобы узнать, с чего всё начиналось и чем закончилось.

«Чернобыль»

На фоне не слишком удачного завершения «Игры престолов» мини-сериал того же HBO о Чернобыльской катастрофе 1986 года получил только наивысшие оценки зрителей. В России этот фильм, разумеется, критиковали – создатели позволили себе слишком вольно обращаться с историческими фактами и персоналиями, но даже у нас признавали, что драматургически «Чернобыль» почти безупречен. Возможно, это лучшее изображение трагедии в кино, и не напрасно российские зрители негодовали, что такой сериал сняли не у нас.

«Благие знамения»

Еще одна безусловная удача самого конца сезона. Шестисерийный фильм британско-американского производства (BBC и Amazon Prime) – экранизация одноименного романа Терри Пратчетта и Нила Геймана, написанного в жанре юмористической фантастики. Демон Кроули (Дэвид Теннант) и ангел Азирафель (Майкл Шин) знакомы с сотворения мира, много тысяч лет они прожили на Земле, обзавелись милыми и вредными привычками и совершенно не хотят перемен. И когда настает время Армагеддона, они объединяются, чтобы предотвратить появление Антихриста – правда, не всё у них проходит так, как задумано. Сценаристом сериала стал сам Гейман, который, по его собственному признанию, выполнял предсмертную просьбу Пратчетта (тот умер в 2015 году).

«Уловка-22»

На фоне разочарования от финала «Игры престолов» и обсуждений «Чернобыля» новая экранизация романа Джозефа Хеллера прошла почти незамеченной – хотя ее придумал и сделал Джордж Клуни, который также сыграл в фильме одну из главных ролей. Сюжет прост: во время Второй мировой войны капитан Йоссариан (Кристофер Эбботт) пытается выполнить норму вылетов, чтобы наконец вернуться домой. Но норму постоянно повышают, возвращение отодвигается всё дальше, и даже прикинуться сумасшедшим не получится – согласно Уловке-22, только разумный человек может заявить, что он сошел с ума. Сериал вышел на сервисе Hulu, а в других ролях снялись Хью Лори и Кайл Чандлер.

«Чудотворцы»

На фоне «Чернобыля» и даже «Уловки-22» этот сериал выглядит скромно, да и сюжетно напоминает «Благие знамения» – впрочем, без литературного первоисточника. Бог (Стив Бушеми) разгневан и решает уничтожить Землю. Ангелов Крейга (Дэниел Рэдклифф) и Элизу (Джеральдин Висванатхан), которые работают в Отделе обработки и исполнения молитв – плохо работают, к слову, – могут просто уволить, а потому им нужно поднапрячься, чтобы выиграть заключенное с Богом пари. Сериал забавен, а, кроме того, Рэдклифф предстает там в совсем неожиданном свете.

Российские сериалы

«Шифр»

Симпатичная адаптация британского мини-сериала «Код убийства» (The Bletchley Circle). В оригинале речь шла о четырех женщинах, которые во время Второй мировой взламывали секретные коды немцев, а после войны, оставшись не у дел, принялись за таинственные преступления. В российской версии героинь тоже четыре – во время войны они работали на Генштаб и были блестящими аналитиками, а в мирной жизни их способности оказались невостребованными, но лишь до тех пор, пока одну из них не арестовывают по обвинению в убийстве. В картине сыграли Марьяна Спивак, Елена Панова, Екатерина Вилкова, Яна Осипова, Сергей Пускепалис.

«Секта»

Мистический сериал онлайн-сервиса «ТНТ-Premier», в котором речь идет о жертвах тоталитарных сект. Группа депрограммеров во главе с преподавателем вуза Демидовым (Евгений Коряковский) похищает Нику (Анастасия Чистякова), которая попала под влияние опасной секты, которой руководит зловещий Берк (Филипп Янковский). Ника покидать секту не хочет, но ее держат под арестом на даче, а в сиделки нанимают медсестру Лилю (Светлана Ходченкова), которая и сама когда-то пережила подобный опыт. Сериал Гелы Баблуани получился пугающим – причем не только сюжетом, но и получившимися образами героев.

«Содержанки»

Сериал Константина Богомолова еще на стадии анонсирования обещал быть скандальным, и в целом оправдал ожидания. Сотрудница уголовного розыска Лена Широкова (Дарья Мороз) расследует смерть девушки в дорогом ресторане и знакомится с жизнью высшего общества, в которое входят чиновники, бизнесмены и их любовницы. В фильме заняты Софья Эрнст, Сергей Бурунов, Александр Збруев, Марина Зудина, Александр Кузнецов, Ирина Старшенбаум. Второй сезон уже в работе, но его режиссером будет не Богомолов, а Дарья Жук.

«Толя-робот»

Толя (Александр Паль) живет в Электроуглях, у него нет рук и ног, но однажды он получает бионические протезы и как раз вовремя. Несмотря на легкие неудобства, Толя побеждает представителя местного управления ЖКХ Эльдара Рахмановича (Азамат Мусагалиев), а заодно удерживает в городе начинающую певицу Машу (Маргарита Аброськина), в которую тайно влюблен. В самого Толю влюблена его сиделка Люда (Валентина Мазунина), и этот любовный треугольник едва ли не страшнее, чем проблемы с канализацией, с которой предстоит разбираться новому «роботу». Очень интересный сериал, в котором густо замешана фантастика, реальность (подобные протезы существуют, и дублером Паля был человек, который их носит) и хорошая порция юмора.

«Коп»

Еще один комедийный сериал про иностранцев в России – в дополнение к «Адаптации» и «Как я стал русским». По сюжету «Копа» в российский Следственный комитет для обмена опытом приезжает американский полицейский Джон Маккензи (Кирилл Зайцев). Его напарником становится Василиса (Анна Снаткина), которая совершенно не рада новому знакомому. Но вместе они раскрывают подпольный канал поставки наркотиков, раскрывают убийство и их приговаривают к службе вместе – в подразделении по преступлениям против иностранцев в России. Сериал смешной (то же самое можно сказать и про предшественников), а экранная пара Зайцева и Снаткиной производит приятное впечатление.