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«До свидания, наш ласковый Лесик». Как соцсети шутят про закрытие Европейских игр
Источник материала: Tut.by
30 июня на столичном стадионе «Динамо»
Во время церемонии Президент Беларуси Александр Лукашенко поблагодарил спортсменов, организаторов, волонтеров, болельщиков, гостей и талисман Европейских игр — Лесика.
«Ну, а тебе, милый Лесик, особая признательность. Твои дружеские объятия, непревзойденный артистизм останутся в памяти миллионов навсегда. Ты покорил наши сердца, и нам хочется верить, что, уйдя в свой сказочный лес, ты не забудешь нас и еще не раз вернешься сюда», — сказал Лукашенко.
Так пользователи Twitter попытались угадать, что же (или кто же) находится внутри Лесика.
Много внимания привлекла фигура Национальной библиотеки.
Ее посчитали похожей на Звезду Смерти из «Звездных войн».
Нашлось место и шуткам про
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