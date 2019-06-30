ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«До свидания, наш ласковый Лесик». Как соцсети шутят про закрытие Европейских игр

01.07.2019 10:24 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

30 июня на столичном стадионе «Динамо» прошла церемония закрытия II Европейских игр. Пользователям соцсетей особо запомнились надувная Национальная бибиотека и улетающий Лесик. Собрали лучшие шутки.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Во время церемонии Президент Беларуси Александр Лукашенко поблагодарил спортсменов, организаторов, волонтеров, болельщиков, гостей и талисман Европейских игр — Лесика.

«Ну, а тебе, милый Лесик, особая признательность. Твои дружеские объятия, непревзойденный артистизм останутся в памяти миллионов навсегда. Ты покорил наши сердца, и нам хочется верить, что, уйдя в свой сказочный лес, ты не забудешь нас и еще не раз вернешься сюда», — сказал Лукашенко.

Так пользователи Twitter попытались угадать, что же (или кто же) находится внутри Лесика.

Много внимания привлекла фигура Национальной библиотеки.

Ее посчитали похожей на Звезду Смерти из «Звездных войн».

Нашлось место и шуткам про Рикардо Милоса.

 
 
Ссылка на источник 58
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Собрали шутки про улетающего Лесика, надувную библиотеку и другие интересные моменты.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Техника» по-прежнему с молодёжью. Что стало с известными журналами СССР?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.07.2019
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика