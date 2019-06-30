«До свидания, наш ласковый Лесик». Как соцсети шутят про закрытие Европейских игр

Источник материала: Tut.by

30 июня на столичном стадионе «Динамо» прошла церемония закрытия II Европейских игр. Пользователям соцсетей особо запомнились надувная Национальная бибиотека и улетающий Лесик. Собрали лучшие шутки.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Во время церемонии Президент Беларуси Александр Лукашенко поблагодарил спортсменов, организаторов, волонтеров, болельщиков, гостей и талисман Европейских игр — Лесика.

«Ну, а тебе, милый Лесик, особая признательность. Твои дружеские объятия, непревзойденный артистизм останутся в памяти миллионов навсегда. Ты покорил наши сердца, и нам хочется верить, что, уйдя в свой сказочный лес, ты не забудешь нас и еще не раз вернешься сюда», — сказал Лукашенко.

До свиданья, наш ласковый Лесик,

Возвращайся в свой сказочный лес! — Сярожа ϟ Сілівончык (@tdwallker) 30 июня 2019 г.

До свидания наш ласковый Лесик.

Гуляць у хакей наш казачны лёс! — Ivan Radziankou (@Veterrr) 30 июня 2019 г.

Так пользователи Twitter попытались угадать, что же (или кто же) находится внутри Лесика.

Внутри улетающего Лесика выпускник, которому не светит отсрочка для поступления в магистратуру. — Миша Ильин (@m_for_mixacb) 30 июня 2019 г.

Как сделать чтобы отпустило пожалуйста pic.twitter.com/VqmKB8MY2T — Чай з варэннем (@belteanews) 30 июня 2019 г.

Много внимания привлекла фигура Национальной библиотеки.

K R A C U V O pic.twitter.com/lRlsmmgtNa — Чай з варэннем (@belteanews) 30 июня 2019 г.

Ее посчитали похожей на Звезду Смерти из «Звездных войн».

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