Лобовое столкновение в Оршанском районе: два человека погибли, один в реанимации

Источник материала: Tut.by

ДТП произошло примерно в полтретьего ночи 1 июля на трассе М8 вблизи деревни Клюковка Оршанского района. Лоб в лоб столкнулись два Volkswagen. Погибли два человека, один — в больнице, сообщает ГАИ региона.



Фото: ГАИ

27-летний водитель Volkswagen Jetta выехал на полосу встречного движения, где столкнулся со встречным Volkswagen Transporter под управлением 50-летнего водителя.

Водитель Volkswagen Jetta и 58-летний пассажир, сидевший на заднем сиденье справа, скончались на месте ДТП. 28-летний пассажир, находившийся на переднем сиденье, госпитализирован в реанимационное отделение Оршанской больницы.