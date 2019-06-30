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Лобовое столкновение в Оршанском районе: два человека погибли, один в реанимации

01.07.2019 10:18 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

ДТП произошло примерно в полтретьего ночи 1 июля на трассе М8 вблизи деревни Клюковка Оршанского района. Лоб в лоб столкнулись два Volkswagen. Погибли два человека, один — в больнице, сообщает ГАИ региона.


Фото: ГАИ

27-летний водитель Volkswagen Jetta выехал на полосу встречного движения, где столкнулся со встречным Volkswagen Transporter под управлением 50-летнего водителя.

Водитель Volkswagen Jetta и 58-летний пассажир, сидевший на заднем сиденье справа, скончались на месте ДТП. 28-летний пассажир, находившийся на переднем сиденье, госпитализирован в реанимационное отделение Оршанской больницы.

 
 
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27-летний водитель Volkswagen Jetta выехал на полосу встречного движения, где столкнулся со встречным Volkswagen Transporter под управлением 50-летнего водителя.
 
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