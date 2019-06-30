«Было красиво, но больше не надо». Как в соцсетях реагируют на закрытие Европейских игр

Источник материала: KYKY

Вчера, 30 июня, завершились II Европейские игры, которые стартовали 21 июня и длились десять дней. По итогам медального зачета Беларусь вторая с начала: наши спортсмены получили 24 золотые, 16 серебряных и 29 бронзовых (итого: 69, на 40 меньше, чем российские). На первом месте – Россия, на третьем – Украина.

Напомним: иностранцев приехало гораздо меньше, чем ожидалось. Из 30 тысяч возможных туристов в Беларуси насчитали 12,2 тысячи, среди них – четыре тысячи спортсменов и спортивных чиновников из 50 стран. Зато потратили больше, чем обещали: вместо 50 миллионов долларов на мероприятие ушло 265 миллионов долларов.

На церемонию закрытия приехал президент России Владимир Путин и Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах. Бах предположил, что вся Беларусь рада организации Игр, передает TUT.by. Александр Лукашенко попрощался с Лесиком: он отметил его «дружеские объятия» и отправил в сказочный лес с надеждой, что Лесик не забудет беларусов, как и беларусы – Лесика (насчет последнего можно не сомневаться). Действо сопровождалось салютами, миниатюрной Национальной библиотекой и выступлениями IOWA, «Песняров», Tesla Boy, Shuma и Николая Баскова.

Как выглядит закрытие Европейских игр в беларусом Instagram:

Что пишут о конце Игр в соцсетях:

вот сейчас в Белагрусти были европейские игры, а ближайшие лет десять с таким внешним долгом будут голодные игры — Мошка посиди со мной немножко (@MLymareva) 30 июня 2019 г.

На #Европейскиеигры ушло столько денег, что кажется можно было спасти парочку малышей или закупить аппараты для МРТ. Приятное веселье, но стоит ли это все таких затрат по сравнению с жизнью и здоровьем людей? — Angelina (@MissRazumenko) 30 июня 2019 г.

иностранцы когда приехали на европейские игры pic.twitter.com/gEgLXeVZCf — ев'sеі (@phloph) 30 июня 2019 г.

В ленте пишут, что Европейские игры закончились. Ну и хорошо, ну и чудненько. Надеюсь, спортсменам они понравились. Мне же они запомнились организацией дорожного движения и вкусной шоколадкой. А больше ничем. pic.twitter.com/y6U3FxZad1 — Инжинер-экстрасенс (@vitali_by) 30 июня 2019 г.

что, европейские игры закончились, и теперь снова можно включать и выключать горячую воду по велению души работников соответствующих органов? — дегенератор случайных чисел (@IsiaLisen) 1 июля 2019 г.

ну вот и все, закончились Европейские игры, доллар пошел в гору, уверен цены завтра в магазинах поднимутся, ну зато погуляли на 270 миллионов долларов, ладно...не буду о плохом) Хоть не стыдно за организацию сие праздника,хотя бы для спортсменов) Ждём ЧМ по хоккею) — Nikita (@Nikitka93) 30 июня 2019 г.

Ну вот закончились Европейские игры, и теперь у меня вопрос: ну и для чего это все было? — Виктория Пальчис (@palchysv) 1 июля 2019 г.

Европейские игры - всё pic.twitter.com/4QncGzWBTo — Чай з варэннем (@belteanews) 30 июня 2019 г.