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«Было красиво, но больше не надо». Как в соцсетях реагируют на закрытие Европейских игр
Источник материала: KYKY>
Вчера, 30 июня, завершились II Европейские игры, которые стартовали 21 июня и длились десять дней. По итогам медального зачета Беларусь вторая с начала: наши спортсмены
Напомним: иностранцев приехало гораздо меньше, чем ожидалось. Из 30 тысяч возможных туристов в Беларуси насчитали 12,2 тысячи, среди них – четыре тысячи спортсменов и спортивных чиновников из 50 стран. Зато потратили больше, чем обещали: вместо 50 миллионов долларов на мероприятие ушло 265 миллионов долларов.
На церемонию закрытия приехал президент России Владимир Путин и Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах. Бах предположил, что вся Беларусь рада организации Игр,
Как выглядит закрытие Европейских игр в беларусом Instagram:
Что пишут о конце Игр в соцсетях:
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Вчера, 30 июня, завершились II Европейские игры, которые стартовали 21 июня и длились десять дней. По итогам медального зачета Беларусь вторая с начала: наши...
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