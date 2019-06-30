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«Было красиво, но больше не надо». Как в соцсетях реагируют на закрытие Европейских игр

01.07.2019 09:41 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Вчера, 30 июня, завершились II Европейские игры, которые стартовали 21 июня и длились десять дней. По итогам медального зачета Беларусь вторая с начала: наши спортсмены получили 24 золотые, 16 серебряных и 29 бронзовых (итого: 69, на 40 меньше, чем российские). На первом месте – Россия, на третьем – Украина. 

Напомним: иностранцев приехало гораздо меньше, чем ожидалось. Из 30 тысяч возможных туристов в Беларуси насчитали 12,2 тысячи, среди них – четыре тысячи спортсменов и спортивных чиновников из 50 стран. Зато потратили больше, чем обещали: вместо 50 миллионов долларов на мероприятие ушло 265 миллионов долларов.

На церемонию закрытия приехал президент России Владимир Путин и Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах. Бах предположил, что вся Беларусь рада организации Игр, передает TUT.by. Александр Лукашенко попрощался с Лесиком: он отметил его «дружеские объятия» и отправил в сказочный лес с надеждой, что Лесик не забудет беларусов, как и беларусы – Лесика (насчет последнего можно не сомневаться). Действо сопровождалось салютами, миниатюрной Национальной библиотекой и выступлениями IOWA, «Песняров», Tesla Boy, Shuma и Николая Баскова.

Как выглядит закрытие Европейских игр в беларусом Instagram:

Что пишут о конце Игр в соцсетях:

 

 

 

 
Теги: Минск
 
 
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Вчера, 30 июня, завершились II Европейские игры, которые стартовали 21 июня и длились десять дней. По итогам медального зачета Беларусь вторая с начала: наши...
 
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