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Кто виноват в провале работы по привлечению международных спонсоров на Евроигры?

01.07.2019 10:15 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Кто виноват в провале работы по привлечению международных спонсоров на Евроигры?

фото: rg.ru

Похоже, у правительства Беларуси и европейских олимпийских функционеров разное мнение на этот счет.

Как рассказал глава Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) Янез Кочиянчич, организация хотела помочь Беларуси с привлечением спонсоров, однако не была обязана это делать.

В феврале  глава правительства Беларуси Сергей Румас высказал неудовлетворение работой ЕОК. Сославшись на контракт, Румас попенял ЕОК на то, что работа по привлечению крупных международных спонсоров к финансированию Евроигр была неудовлетворительной.

Ответ Янеза Кочиянчича на эту претензию прозвучал на пресс-конференции перед церемонией закрытия Европейских игр. «Я слышал это заявление, но в контракте [ЕОК с Беларусью] ничего не написано, кто за что отвечает, — цитирует Кочиянчича tut.by. — Мы хотели бы помочь, организовали поддержку, избрав достаточно содержательный подход. Выбрали через свой международный отдел одну организацию, которая бы определила стратегию и другую, которая должна была реализовать ее. К сожалению, эти усилия не привели к успеху. Нам необходим точный анализ того, что произошло. Мы инвестировали определенные средства в этот проект. Но этого не было прописано в нашем контракте со страной-хозяйкой, что ЕОК отвечает за привлечение внешних спонсоров. Мы просто хотели помочь».

Президент ЕОК уточнил, что расходы организации на проведение Европейских игр в Минске составили 10 млн евро (это большая часть расходов, связанных с перемещением спортсменов).

Согласно договоренности, достигнутой между Румасом и Кочиянчичем в феврале, белорусская сторона должна была взять на себя больше работы по привлечению спонсоров в таких премиальных секторах, как нефтепереработка, банковское дело, производство напитков.

На днях глава Минфина озвучил сумму понесенных Беларусью расходов на Евроигры - 540 млн рублей, в том числе из бюджета — 266 млн.

Небюджетные средства — это спонсорская помощь, которую оказали предприятия республики, средства от продажи билетов и кредиты Банка развития, которые привлекались бюджетными и коммерческими организациями.

 
Теги: Минск
 
 
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Похоже, у правительства Беларуси и европейских олимпийских функционеров разное мнение на этот счет.
 
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