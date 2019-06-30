|
Кто виноват в провале работы по привлечению международных спонсоров на Евроигры?
01.07.2019 10:15 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: rg.ru
Похоже, у правительства Беларуси и европейских олимпийских функционеров разное мнение на этот счет.
Как рассказал глава Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) Янез Кочиянчич, организация хотела помочь Беларуси с привлечением спонсоров, однако не была обязана это делать.
В феврале глава правительства Беларуси Сергей Румас высказал неудовлетворение работой ЕОК. Сославшись на контракт, Румас попенял ЕОК на то, что работа по привлечению крупных международных спонсоров к финансированию Евроигр была неудовлетворительной.
Ответ Янеза Кочиянчича на эту претензию прозвучал на пресс-конференции перед церемонией закрытия Европейских игр. «Я слышал это заявление, но в контракте [ЕОК с Беларусью] ничего не написано, кто за что отвечает, — цитирует Кочиянчича tut.by. — Мы хотели бы помочь, организовали поддержку, избрав достаточно содержательный подход. Выбрали через свой международный отдел одну организацию, которая бы определила стратегию и другую, которая должна была реализовать ее. К сожалению, эти усилия не привели к успеху. Нам необходим точный анализ того, что произошло. Мы инвестировали определенные средства в этот проект. Но этого не было прописано в нашем контракте со страной-хозяйкой, что ЕОК отвечает за привлечение внешних спонсоров. Мы просто хотели помочь».
Президент ЕОК уточнил, что расходы организации на проведение Европейских игр в Минске составили 10 млн евро (это большая часть расходов, связанных с перемещением спортсменов).
Согласно договоренности, достигнутой между Румасом и Кочиянчичем в феврале, белорусская сторона должна была взять на себя больше работы по привлечению спонсоров в таких премиальных секторах, как нефтепереработка, банковское дело, производство напитков.
На днях глава Минфина озвучил сумму понесенных Беларусью расходов на Евроигры - 540 млн рублей, в том числе из бюджета — 266 млн.
Небюджетные средства — это спонсорская помощь, которую оказали предприятия республики, средства от продажи билетов и кредиты Банка развития, которые привлекались бюджетными и коммерческими организациями.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Похоже, у правительства Беларуси и европейских олимпийских функционеров разное мнение на этот счет.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)