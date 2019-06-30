Тельцам не следует «наступать на те же грабли», а Весам придется много работать. Гороскоп с 1 по 7 июля

Источник материала: Навiны Камянеччыны

Гороскоп на неделю расскажет вам о том, как правильно прожить эти семь дней, справившись со всеми трудностями и реализовав все возможности. Следуйте советам астрологов, чтобы добиться своего на этой неделе.

В любовной сфере больше всего повезет самовлюбленным Знакам Зодиака. Они станут самыми обаятельными и востребованными у противоположного пола. В делах и на работе успех будет следовать за людьми, которые не боятся изменений и новшеств. В целом это довольно позитивное время, так что не откладывайте на потом важные дела.

ОВЕН

Неплохая неделя с деловой точки зрения. Не торопитесь: у вас будет достаточно времени, чтобы изучить сложившуюся ситуацию, определиться с целями, решить, как вы будете их добиваться. Лучше опираться на собственный опыт и не ждать подсказок. Советы, к сожалению, часто дают те, кто лишь приблизительно представляет, чем вы занимаетесь.

Благоприятна финансовая картина, некоторых Овнов ждут значительные денежные поступления. Стоит задуматься о каких-то крупных приобретениях или инвестициях в бизнес. Стараетесь держаться подальше от разнообразных авантюристов, не рискуете ни своими, ни чужими деньгами.

Личные отношения не всегда складываются так просто и однозначно, как вам хотелось бы. Часто вам трудно разобраться в собственных чувствах, да и правильно понять близкого человека удается не всегда. Но конфликты едва ли возникнут.

ТЕЛЕЦ

В начале недели возможны трудные моменты, но в целом будет преобладать влияние позитивных тенденций. Не раз и не два вам пригодится старый опыт; многое из того, что происходит сейчас, очень напоминает события прошлого. Тельцы, которые не повторят старых ошибок, смогут достичь заметного успеха и укрепить свои позиции.

Открываются новые возможности, у вас будет шанс проявить себя. Ваши успехи привлекают внимание окружающих, часто вы получаете какие-то необычные предложения. Не исключено начало долгосрочного плодотворного сотрудничества.

В личной жизни не исключены заметные перемены к лучшему. Разногласия и взаимные претензии остаются в прошлом.

БЛИЗНЕЦЫ

Старайтесь ничего не откладывать на потом: первая половина недели хороша и плодотворна, за несколько дней можно сделать массу полезного. Вам удается быстро учиться всему, что может пригодиться. Многие Близнецы получат опыт, благодаря которому вскоре смогут подняться по карьерной лестнице и заметно улучшить свое финансовое положение.

Вторая половина недели будет более спокойной. Она подходит для того, чтобы заниматься текущими делами, решать какие-то мелкие задачи. Будет возможность завершить какие-то проекты, которым вы отдавали много сил. На первый план в этот период выйдет личная жизнь, и с близкими вы будете проводить немало времени. Можно запланировать какие-то совместные поездки.

РАК

Очень беспокойным будет начало недели. Масса дел требует вашего внимания, а окружающие как будто не понимают, что вы не способны находиться в нескольких местах сразу. Можно сбиваться с ног, пытаясь все успеть, но разумнее расставить приоритеты и сосредоточиться на том, что действительно важно. Смело пользуйтесь помощью тех, кто ее предлагает. В это время не исключены небольшие финансовые трудности. Разумной экономии будет достаточно, чтобы справиться с ними.

Вторая половина недели больше подходит для отдыха. Вряд ли в это время вам удастся и захочется развивать бурную деятельность. Удачно сложатся небольшие поездки, хорошо пройдут семейные мероприятия. Это благоприятное время для домашних дел: можно заниматься мелким ремонтом, обустраивать свое жилище, покупать какие-то полезные вещи.

ЛЕВ

Будьте серьезны. Это неплохая неделя, но легкомыслия звезды сейчас не потерпят. Даже в самых простых делах успех не приходит сам собой, а является результатом ваших усилий, долгой работы. Не удивляйтесь странному поведению партнеров и союзников: они слишком заняты собственными делами, могут забывать об обязательствах, которые дали раньше.

Середина недели очень щедра на новые возможности. Но от вас потребуются решительность и находчивость, чтобы ими воспользоваться. Ни в профессиональной сфере, ни в личных отношениях удача не идет сама в руки, но дает вам шанс поймать ее. Методы, придуманные и проверенные другими, оказываются неудачными. Так что придумывайте собственные, экспериментируйте и верьте в себя, как бы ни складывались обстоятельства.

ДЕВА

Несмотря на некоторые трудности, без которых эта неделя вряд ли обойдется, серьезных причин для тревоги нет. Обратите внимание на то, как складываются деловые отношения: сейчас можно по-иному расставить в них акценты, прояснить какие-то неоднозначные ситуации, сделать общение более приятным для всех. Вы получите несколько интересных предложений, из которых нужно будет выбрать одно. Стоит отдать предпочтение людям, с которыми вы прежде уже сотрудничали, или тем, о ком вы слышали много хорошего. Многие решения, принятые на этой неделе, будут способствовать росту ваших доходов.

Возможны трудности в общении с близкими. Люди, которым вы дороги, часто настроены критически, могут некстати вмешиваться в ваши дела, делать какие-то неприятные замечания. Реагируйте на это спокойно, тогда ссор не возникнет.

ВЕСЫ

Напряженным, но интересным будет начало недели. В это время вашего внимания будут требовать самые разные дела. Ответы на важные вопросы не лежат на поверхности, приходится искать их самостоятельно, получая не только полезную информацию, но и ценный опыт. Самые чувствительные Весы могут страдать от недостатка поддержки и понимания окружающих, думать, что против них ополчился весь мир. Но это не так, просто сейчас каждый слишком занят своими делами, а ваши проблемы не так заметны со стороны, как иногда кажется.

Во второй половине недели стоит сосредоточиться на работе – это будет очень полезно. Вы найдете неожиданный, но очень эффективный способ решения важных задач, уладите любые разногласия, найдете союзников, на которых сможете положиться во всем. Не исключены удачные сделки и выгодные покупки.

СКОРПИОН

Начало недели удачно, вам везет практически во всем. Это отличное время для того, чтобы начать нечто совершенно новое. Пусть вас не смущают трудности, которые нужно преодолеть на пути к цели: они далеко не так серьезны, как может казаться поначалу. Ваши идеи не всегда сразу получают поддержку, но вас это ничуть не смущает. Интуиция подсказывает, что вы можете добиться успеха, и не ошибаетесь.

Можно восстановить давние деловые связи, напомнить о себе людям, с которыми вы прежде работали или вели переговоры. Не беда, если сотрудничество оказалось не слишком удачным или возникли какие-то взаимные претензии: это не помешает сейчас объединиться и достичь целей.

Вторая половина недели будет несколько сложнее. Больше всего будут раздражать многочисленные задержки, в том числе там, где особенно важно действовать быстро. Не стоит удивляться и нарушению договоренностей – и деловых, и личных. Никто не хочет подводить вас, но многое идет не по плану, поэтому окружающим трудно сдержать слово.

СТРЕЛЕЦ

У вас есть шанс добиться успеха, но сейчас каждое действие требует усилий. Сложнее всего будет Стрельцам, которые едва ли не впервые вынуждены подчиняться чужим правилам, делать то, что говорят другие. Такие представители знака становятся раздражительными и нетерпеливыми, легко теряют равновесие, могут говорить и делать то, о чем позже пожалеют.

Многие дела кажутся скучными и бессмысленными, но это не повод относиться к ним легкомысленно. Самодисциплина очень важна во всем; если вы найдете в себе силы противостоять соблазнам, то и с другими испытаниями справитесь.

Там, где дело касается личных отношений и общения с близким, лучше доверять интуиции. Именно ее подсказки помогут вам избежать неоднозначных ситуаций, претензий и обид.

КОЗЕРОГ

Легко и интересно проходит начало недели. В это время вас ждет масса новых впечатлений, ярких эмоций. У многих Козерогов отлично получается радовать окружающих, делать приятные сюрпризы близким, помогать людям, оказавшимся в сложном положении. Но и о собственных делах представители знака не забывают: удивительным образом времени хватает на все.

Не исключено начало романтических историй. Новые знакомства возможны в каких-то необычных, даже странных обстоятельствах. Отношения могут не продлиться долго, но сыграть важную роль в вашей жизни.

Вторая половина недели будет более сложной и утомительной. Вам предстоит много работать, исправлять чужие ошибки, брать на себя ответственность за других. К тому же в это время вы чаще обычного попадаете в неловкие ситуации и переживаете из-за этого куда сильнее, чем стоило бы.

ВОДОЛЕЙ

Будьте готовы к тому, что неделя окажется весьма утомительной. В самом ее начале стоит пересмотреть свои планы, подумать, можно ли что-то отложить на потом. Работать придется много, причем часто – в одиночку. Водолеям будет не хватать не столько помощи единомышленников, сколько их эмоциональной поддержки, да и просто общения с теми, у кого те же интересы. Старайтесь не смешивать личное и деловое, следите за тем, чтобы ваши симпатии и антипатии не влияли на те решения, которые вы принимаете на работе.

Общение с близкими позволяет восстановить душевное равновесие, а часто и вдохновляет. Поддержка, понимание и участие помогают вам почувствовать себя куда увереннее, прогнать тревоги и неприятные воспоминания. Полезно будет запланировать на неделю какие-то семейные поездки и развлечения.

РЫБЫ

Неделя приносит массу поводов для волнений, но часто вы сами понимаете, что тревожитесь по пустякам. Интуиция подсказывает, что ситуация в целом благоприятна. Единственное, на что нужно обратить внимание, это ваши отношения с окружающими. Подумайте, достойны ли доверия люди, на которых вы сейчас полагаетесь в чем-то важном.

Будет шанс получить массу полезной информации, причем из неожиданных источников. Наступило то редкое время, когда будет нелишним обращать внимание на слухи и сплетни. То, что вы узнаете почти случайно, вскоре пригодится, поможет одержать верх над соперниками.

Старайтесь заботиться о себе: больше отдыхать, гулять, избегать излишеств и стрессовых ситуаций. Первая неделя июля во многом определит, как вы будете чувствовать себя в течение всего месяца.

Гороскоп от horo.mail.ru .