В Лиде пьяные муж и жена «наездили» на 10 протоколов

Источник материала: Аргументы и факты

Житель Лиды 1975 года рождения за рулем «Ровера 416» ехал по улице Молодежной. В какой-то момент он не справился с управлением автомобилем, съехал с проезжей части и ударился в бетонное ограждение одного из частных домов, сообщает «Лидская газета».

Люди в результате аварии не пострадали. Медосвидетельствование показало: в крови водителя было 2,38 промилле алкоголя.

Позже выяснилось: ранее на том же автомобиле в огород въехала жена. Женщина также была пьяна, кроме того, она не имела водительского. То есть фактически семья лидчан за день совершила два ДТП.