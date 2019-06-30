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В Лиде пьяные муж и жена «наездили» на 10 протоколов

01.07.2019 10:32 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Лиде пьяные муж и жена «наездили» на 10 протоколов
Фото из открытых источников

Житель Лиды 1975 года рождения за рулем «Ровера 416» ехал по улице Молодежной. В какой-то момент он не справился с управлением автомобилем, съехал с проезжей части и ударился в бетонное ограждение одного из частных домов, сообщает «Лидская газета».

Люди в результате аварии не пострадали. Медосвидетельствование показало: в крови водителя было 2,38 промилле алкоголя.

Позже выяснилось: ранее на том же автомобиле в огород въехала жена. Женщина также была пьяна, кроме того, она не имела водительского. То есть фактически семья лидчан за день совершила два ДТП. 

На супругов составлено 10 протоколов: 6 - на мужа, 4 - на жену. 

В Лиде пьяные муж и жена «наездили» на 10 протоколов
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Теги: Брест
 
 
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ДТП в микрорайоне Молодежный произошло в минувшую субботу.
 
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