В Канаде полиция арестовала суперкар водителя через 10 минут после его покупки

Источник материала: Tut.by

Полиция канадского города Ванкувер временно запретила водителю пользоваться суперкаром McLaren 600LT спустя всего 10 минут после его покупки. Об этом сообщает телеканал CTV News Vancouver .





Инцидент произошел в Западном Ванкувере, где 39-летный водитель, только что купивший британский суперкар, нарушил скоростной режим. На дороге, где можно ехать со скоростью не более 55 миль в час (90 км/ч), автомобилист разогнался до 100 миль в час (160 км/ч).

В Канаде действуют очень строгие законы в отношении нарушителей правил дорожного движения. Полиция выписала владельцу суперкара штраф в 368 долларов, а сам автомобиль отправился на штрафстоянку. Владелец сможет забрать купе только через семь дней.

McLaren 600LT, имеющий конструкцию с широким применением композитных материалов, укомплектован 3,8-литровым мотором V8 с двумя турбинами, развивающим 600 л. с. и 620 Н·м крутящего момента. Суперкар способен набирать первую сотню за 2,9 сек., что на 0,3 сек. быстрее купе 570S. Разгон до 200 км/ч занимает 8,2 сек., а максимальная скорость новинки составила 328 км в час.

К примеру, в Великобритании стоимость McLaren 600LT составляет порядка 185 500 фунтов стерлингов. При этом покупателям приходится ждать автомобиль не менее 12 месяцев.