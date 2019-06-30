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Беларусь завоевала на Европейских играх 69 медалей

01.07.2019 10:38 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Накануне в Минске прошла церемония закрытия  II Европейских игр. Белорусские спортсмены завоевали на играх 69 медалей и заняли в медальном зачете второе место после команды России.

У белорусской сборной 24 золотые медали, 16 серебряных и 29 бронзовых. Самыми медальными видами стали гребля на байдарках и каноэ (5−2−3), самбо (3−4−8), легкая атлетика (3−4−0) и борьба (3−2−2).

На третьем месте в медальном зачете - Украина, у которой 16 золотых медалей, 17 серебряных, 18 бронзовых.

Напомним, что на организацию данного спортивного соревнования у белорусских властей ушли огромные средства: по словам министра финансов Максима Ермоловича, из бюджета на подготовку к проведению спортивной мероприятия было выделено 266 млн рублей (или порядка 130 млн долларов в эквиваленте). Общая сумма, в которую обошлась организация, составляет 540 млн рублей, или около 265 млн долларов.

 
Теги: Минск
 
 
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Накануне в Минске прошла церемония закрытия  II Европейских игр. Белорусские спортсмены завоевали на играх 69 медалей и заняли в медальном зачете второе место после...
 
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