Беларусь завоевала на Европейских играх 69 медалей

Накануне в Минске прошла церемония закрытия II Европейских игр. Белорусские спортсмены завоевали на играх 69 медалей и заняли в медальном зачете второе место после команды России.

У белорусской сборной 24 золотые медали, 16 серебряных и 29 бронзовых. Самыми медальными видами стали гребля на байдарках и каноэ (5−2−3), самбо (3−4−8), легкая атлетика (3−4−0) и борьба (3−2−2).

На третьем месте в медальном зачете - Украина, у которой 16 золотых медалей, 17 серебряных, 18 бронзовых.