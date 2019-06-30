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Александр Грабовик: «Горжусь тем, что взошел на пьедестал II Европейских игр»

01.07.2019 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Александр Грабовик – мастер спорта международного класса, в его копилке множество наград, привезенных с престижных соревнований. Сегодня новогрудчанин завоевал серебро на II Европейских играх.

Путь Александра в греко-римской борьбе начался в десятилетнем возрасте, когда он пришел в Гродненскую межрайонную СДЮШОР профсоюзов «Фаворит», тогда еще ДЮСШ профсоюзов по зимним видам спорта. Спортсмен рассказывает, что во многом на его любовь к этому виду спорта повлияли замечательные тренеры, которые заложили крепкий спортивный фундамент в карьере борца.

Александр Грабовик: «Горжусь тем, что взошел на пьедестал II Европейских игр»

Подготовка к мультиспортивному форуму была основательной: ежедневные тренировки, регулярные сборы и отсутствие свободного времени. А чем ближе решающие схватки, тем график напряженней. Но оно того стоило, ведь взойти на такой почетный пьедестал – праздник не только для спортсмена, но и для всей страны.

Тренер Александра Иван Чечко, говорит что, хотелось бы взять золото, как и любым тренеру и спортсмену, но все равно он доволен результатом.

– Саша отлично справился. Да, есть над чем работать, и мы будем усердно трудиться. Участие во II Европейских играх – это большой и серьезный опыт. Особенно радует, что они прошли у нас стране. Все, с кем я общался, отмечают высокий уровень организации мультиспортивного форума, – рассказал Иван Чечко.

Александр Грабовик: «Горжусь тем, что взошел на пьедестал II Европейских игр»

У Александра был сильный противник, да и вообще на турнире в столице была очень высокая конкуренция среди борцов, ведь собрались действительно лучшие из лучших.

Александр Грабовик: «Горжусь тем, что взошел на пьедестал II Европейских игр»

– Все схватки были интересными. Удалось взять реванш у норвежского борца, которому я уступил на Чемпионате Европы. По поводу последнего боя пока ничего сказать не могу. Все нужно тщательно проанализировать и разобрать вместе с тренером. Не буду скрывать, хотелось выиграть золото. Поэтому дальше буду работать, учту все ошибки. Естественно, хочется попасть на Олимпийские игры. То, что взошел на пьедестал II Европейских игр, очень окрыляет, я горжусь этим. Особенно потому, что выступал дома – для меня это всегда труднее. Градус ответственности всегда выше, а нужно сохранять холодный ум. Но я рад, что Минск стал площадкой для такого масштабного спортивного события. Это большой вклад в развитие спортивного будущего Беларуси, – поделился Александр Грабовик.

https://grodnonews.by/news/zhizn/aleksandr_grabovik_gorzhus_tem_chto_vzoshel_na_pedestal_ii_evropeyskikh_igr.html

 
Теги: Минск
 
 
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Александр Грабовик – мастер спорта международного класса, в его копилке множество наград, привезенных с престижных соревнований. Сегодня новогрудчанин...
 
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