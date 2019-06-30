Россия победила в общем зачете II Европейских игр

Источник материала: Аргументы и факты

Команда из России значительно определила ближайшего преследователя – сборную Беларуси, которая расположилась на второй позиции. У россиян 44 золотых медали, 23 – серебряных и 42 – бронзовых.

Россия остаётся сильнейшей спортивной державой европейского континента. Страна побеждает в Европейских играх второй раз подряд. Напомним, в 2015 году в Баку россияне также стали лучшими, завоевав 164 медали, из которых 79 – золотых. Для сравнения: белорусская сборная тогда была лишь 7-й.

Виды спорта, в которых российские атлеты показали лучший результат:

борьба – 14 медалей (7 золотых);

самбо – 18 (7);

пулевая стрельба – 11 (6);

Церемония закрытия

Торжественная церемония закрытия игр с участием звезды российской эстрады Николая Баскова состоялась 30 июня вечером на минском стадионе «Динамо».

В ложе почетных гостей на церемонии закрытия II Европейских игр присутствовали белорусский президент Александр Лукашенко, российский президент Владимир Путин, президент Армении Армен Саркисян и президент Таджикистана Эмамоли Рахмон, а также главы Международного олимпийского комитета и Европейских олимпийских комитетов Томах Бах и Янез Кочианчич.

Центральной декорацией церемонии стал 16-метровый объект в центре стадиона, выполненный в виде Национальной библиотеки Беларуси. Закрытие Игр началось с исполнения гимна, затем состоялся парад флагов и спортсменов.

Знаменосцем сборной России на церемонии закрытия выступил стрелок Сергей Каменский. На его счету три медали, в том числе два «золота» в пулевой стрельбе. Беларусь представляла двукратная чемпионка II Европейских игр в гребле на байдарках Марина Литвинчук.

Как и во время церемонии открытия зрители увидели один из символов Беларуси – зубра. Он был представлен в новой современной атмосфере. Зубл пожелал удачи новому поколению белорусов, призвал помнить историю и свои корни, ведь без прошлого нет будущего.