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Россия победила в общем зачете II Европейских игр

01.07.2019 10:44 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Россия победила в общем зачете II Европейских игр
Сайт II Европейских игр

Команда из России значительно определила ближайшего преследователя – сборную Беларуси, которая расположилась на второй позиции. У россиян 44 золотых медали, 23 – серебряных и 42 – бронзовых.

Россия остаётся сильнейшей спортивной державой европейского континента. Страна побеждает в Европейских играх второй раз подряд. Напомним, в 2015 году в Баку россияне также стали лучшими, завоевав 164 медали, из которых 79 – золотых. Для сравнения: белорусская сборная тогда была лишь 7-й.

Виды спорта, в которых российские атлеты показали лучший результат:

  • борьба – 14 медалей (7 золотых);
  • самбо – 18 (7);
  • пулевая стрельба – 11 (6);

Церемония закрытия       

Торжественная церемония закрытия игр с участием звезды российской эстрады Николая Баскова состоялась 30 июня вечером на минском стадионе «Динамо».

В ложе почетных гостей на церемонии закрытия II Европейских игр присутствовали белорусский президент Александр Лукашенко, российский президент Владимир Путин, президент Армении Армен Саркисян и президент Таджикистана Эмамоли Рахмон, а также главы Международного олимпийского комитета и Европейских олимпийских комитетов Томах Бах и Янез Кочианчич.  

Центральной декорацией церемонии стал 16-метровый объект в центре стадиона, выполненный в виде Национальной библиотеки Беларуси. Закрытие Игр началось с исполнения гимна, затем состоялся парад флагов и спортсменов.

Знаменосцем сборной России на церемонии закрытия выступил стрелок Сергей Каменский. На его счету три медали, в том числе два «золота» в пулевой стрельбе. Беларусь представляла двукратная чемпионка II Европейских игр в гребле на байдарках Марина Литвинчук.

Россия победила в общем зачете II Европейских игр
Фото: Сайт II Европейских игр

Как и во время церемонии открытия зрители увидели один из символов Беларуси – зубра. Он был представлен в новой современной атмосфере. Зубл пожелал удачи новому поколению белорусов, призвал помнить историю и свои корни, ведь без прошлого нет будущего.  

На мероприятии выступили группы IOWA и J:Морс, NAVIBAND и Леприконсы. Хедлайнерами закрытия стали российский певец Николай Басков и белорусская оперная звезда Оксана Волкова, исполнившие финальную песню церемонии закрытия «Time to Say Goodbye». 

Россия победила в общем зачете II Европейских игр
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По итогам масштабного европейского спортивного форума, который с 21 по 30 июня проходил в Минске, российская сборная завоевала 109 медалей.
 
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