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Комик из «Аншлага» выступит в Беларуси с монологами без цензуры
Источник материала: Tut.by
Сатирик, актер, телеведущий, сценарист и автор монологов
Артист славится качественным юмором — в доказательство этого он стал дважды победителем программы «Слава богу, ты пришел!». С его текстами выступали такие артисты, как Елена Воробей, Владимир Винокур, Максим Галкин, Елена Степаненко, Ефим Шифрин и многие другие.
На концерте зрителей ждут оригинальные монологи без цензуры, а также номера, которых не было в эфире. Зачастую в конце выступления артист устраивает «концерт по заявкам», в котором он исполняет номера по просьбам зрителей. Сам юморист говорит так:
— Я всегда работаю до последнего зрителя.
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Сатирик, актер, телеведущий, сценарист и автор монологов Сергей Дроботенко выступит в столице и в других городах страны с новой программой.
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