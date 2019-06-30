Комик из «Аншлага» выступит в Беларуси с монологами без цензуры

Источник материала: Tut.by

Сатирик, актер, телеведущий, сценарист и автор монологов Сергей Дроботенко выступит в столице и в других городах страны с новой программой.

Артист славится качественным юмором — в доказательство этого он стал дважды победителем программы «Слава богу, ты пришел!». С его текстами выступали такие артисты, как Елена Воробей, Владимир Винокур, Максим Галкин, Елена Степаненко, Ефим Шифрин и многие другие.

На концерте зрителей ждут оригинальные монологи без цензуры, а также номера, которых не было в эфире. Зачастую в конце выступления артист устраивает «концерт по заявкам», в котором он исполняет номера по просьбам зрителей. Сам юморист говорит так:

— Я всегда работаю до последнего зрителя.

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