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Комик из «Аншлага» выступит в Беларуси с монологами без цензуры

01.07.2019 10:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сатирик, актер, телеведущий, сценарист и автор монологов Сергей Дроботенко выступит в столице и в других городах страны с новой программой.

Артист славится качественным юмором — в доказательство этого он стал дважды победителем программы «Слава богу, ты пришел!». С его текстами выступали такие артисты, как Елена Воробей, Владимир Винокур, Максим Галкин, Елена Степаненко, Ефим Шифрин и многие другие.

На концерте зрителей ждут оригинальные монологи без цензуры, а также номера, которых не было в эфире. Зачастую в конце выступления артист устраивает «концерт по заявкам», в котором он исполняет номера по просьбам зрителей. Сам юморист говорит так:

— Я всегда работаю до последнего зрителя.

Когда: 27 октября, 19.00.

Где: Минск, .

Сколько: от 25 до 50 рублей.

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Теги: Минск
 
 
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Сатирик, актер, телеведущий, сценарист и автор монологов Сергей Дроботенко выступит в столице и в других городах страны с новой программой.
 
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