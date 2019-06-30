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На ЦТ по всемирной истории зарегистрировались 1 500 человек

01.07.2019 10:59 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В аудитории центров проведения тестирования собирают абитуриентов, которые зарегистрировались на экзамен по всемирной истории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На ЦТ по всемирной истории зарегистрировались 1 500 человек

Это около полутора тысяч человек. Начало испытания традиционно в 11.00. ЦТ по всемирной истории – последнее, которое абитуриенты сдают в основной день.

На ЦТ по всемирной истории зарегистрировались 1 500 человек

Накануне стартовала регистрация на тестирование в резервные дни для тех, кто не смог прийти на экзамен по уважительной причине.

На ЦТ по всемирной истории зарегистрировались 1 500 человек

На 6 и 8 июля назначено ЦТ по белорусскому и русскому языкам, 6 и 10 июля – по остальным предметам. Экзаменационным центром в эти дни будет БГУ.

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Новости Беларуси. В аудитории центров проведения тестирования собирают абитуриентов, которые зарегистрировались на экзамен по всемирной истории, сообщили в...
 
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