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Тысячи светлячков разлетелись над ареной. Рассказываем, как Минск прощался с II Европейскими играми

01.07.2019 10:24 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 10 дней ярких побед пролетели как одно мгновение. Минск прощается со II Европейскими играми, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тысячи светлячков разлетелись над ареной. Рассказываем, как Минск прощался с II Европейскими играми

30 июня на стадионе «Динамо» прошла церемония закрытия мультиспортивного форума. Организаторы, как и обещали, удивили зрителей грандиозным представлением с использованием новейших технических средств и IT-решений.

Тысячи светлячков разлетелись над ареной. Рассказываем, как Минск прощался с II Европейскими играми

И если на церемонии открытия акцент сделали на историю нашей страны, то на закрытии весь мир увидел Беларусь современную.

Тысячи светлячков разлетелись над ареной. Рассказываем, как Минск прощался с II Европейскими играми

Масштабный спортивный праздник позади. Десять дней азартной борьбы на 12 аренах. Атлеты из 50 стран Европы перед отъездом заполняют чашу стадиона «Динамо». Парад атлетов на церемонии закрытия – уже не просто представление спортсменов, это триумфальный выход чемпионов. Призеров и участников.

Тысячи светлячков разлетелись над ареной. Рассказываем, как Минск прощался с II Европейскими играми

Тысячи светлячков разлетелись над ареной. Рассказываем, как Минск прощался с II Европейскими играми

В белорусской сборной, кстати, сразу 90 спортсменов смогли завоевать медаль. Второе общекомандное место. Есть и двукратные – подтвердившие чемпионский статус на II Европейских играх подряд. 

Тысячи светлячков разлетелись над ареной. Рассказываем, как Минск прощался с II Европейскими играми

Тысячи светлячков разлетелись над ареной. Рассказываем, как Минск прощался с II Европейскими играми

Встречали на «Динамо» национальными мотивами, но не забыли и про международный формат. Отдельную песню посвятили волонтерам. Все эти напряженные дни 8 тысяч человек из разных стран помогали гостям и участникам соревнований.

Тысячи светлячков разлетелись над ареной. Рассказываем, как Минск прощался с II Европейскими играми

Попрощался со II Европейскими играми так поразивший зрителей во время торжественной церемонии открытия зубр. Не обошлось, конечно же, без Лесика.

Тысячи светлячков разлетелись над ареной. Рассказываем, как Минск прощался с II Европейскими играми

Правильнее даже сказать Лесиков – ведь во время соревнований талисманы Игр поднимали настроение повсюду: и на спортивных аренах, и в фан-зонах, и на улицах Минска.

Тысячи светлячков разлетелись над ареной. Рассказываем, как Минск прощался с II Европейскими играми

Если церемония открытия стала повествованием о прошлом, об истории Беларуси, то здесь уже артисты показали современность. И связь поколений. Волонтеры, спортсмены, артисты. В шоу были задействованы несколько тысяч человек и новейшие технические средства, IT-технологии.

Тысячи светлячков разлетелись над ареной. Рассказываем, как Минск прощался с II Европейскими играми

Среди артистов – Николай Басков, группа IOWA, J-Морс оперная дива Оксана Волкова. В вип-ложе за церемонией закрытия наблюдали высокие гости.

Тысячи светлячков разлетелись над ареной. Рассказываем, как Минск прощался с II Европейскими играми

Рядом с Александром Лукашенко заняли места президент России Владимир Путин, Таджикистана – Эмомали Рахмон, Армении – Армен Саркисян. А также глава Международного олимпийского комитета Томас Бах и другие приглашенные. Александр Лукашенко на церемонии закрытия выступил с речью. Он поблагодарил всех, кто внес вклад в историю II Европейских игр.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы закрываем II Европейские игры. Но не прощаемся, а говорим: «До новых встреч». Встреч в Беларуси. В любое время. Здесь всегда будут рады вам (подробнее здесь).

Тысячи светлячков разлетелись над ареной. Рассказываем, как Минск прощался с II Европейскими играми

Поблагодарил Минск за прекрасную организацию соревнований и глава Европейских олимпийских комитетов Янез Кочиянчич. Он отметил успехи белорусских спортсменов и то, как наша страна продемонстрировала всему миру свое радушие и достижения.

Тысячи светлячков разлетелись над ареной. Рассказываем, как Минск прощался с II Европейскими играми

Янез Кочиянчич, глава Европейских олимпийских комитетов:
Вы приняли нас с большим энтузиазмом и с радостными улыбками.

Тысячи светлячков разлетелись над ареной. Рассказываем, как Минск прощался с II Европейскими играми

Над главной ареной разлетелись тысячи светлячков... Так завершился масштабный мультиспортивный форум.

Тысячи светлячков разлетелись над ареной. Рассказываем, как Минск прощался с II Европейскими играми

Огонь Европейских игр погас в чаше стадиона, но в ту же минуту он загорелся в сердце Лесика. Талисман Игр сохранит «Пламя мира».

Тысячи светлячков разлетелись над ареной. Рассказываем, как Минск прощался с II Европейскими играми

Люди в материале: Александр Лукашенко, Янез Кочиянчич
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 10 дней ярких побед пролетели как одно мгновение. Минск прощается со II Европейскими играми, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 30 июня...
 
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