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Курсы валют и криптовалют на сегодня

01.07.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Валютная корзина подешевела в первые минуты торгов на 0,08% за счёт значительного ослабления европейской валюты. Биткойн -861.32.

Курс доллара подрос лишь на 0,0002 рубля до 2,0435 BYN/USD, но этого хватило, для того чтобы подняться до максимума за 11 дней.

Курс евро обвалился сразу на 0,0105 рубля до 2,3146 BYN/EUR до минимума за 10 дней. Если бы курс евро снизился ещё на 0,0027 BYN то он оказался бы вблизи минимума за год(!).

Курс российского рубля прервал серию из трёх снижений и вырос на 0,0013 BYN до 3,2400 BYN/100 RUB.

Bitcoin − 10842.1$ (-861.32);

Bitcоin Cash/ВСС – 404.88$ (-23);

DigitalCash − 155.59$ (-10.45);

Еthеreum − 292.45$ (-15.43);

ZCаsh − 103.12$ (-7.12);

Monero − 90.1$ (-7.52).


 
Теги: Курсы валют
 
 
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Валютная корзина подешевела в первые минуты торгов на 0,08% за счёт значительного ослабления европейской валюты. Биткойн -861.32.
 
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