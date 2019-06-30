Смотр-конкурс на лучшее благоустройство и озеленение территорий учреждений образования

Источник материала: Новости Дзержинска

В рамках проведения областного смотра-конкурса на лучшее благоустройство и озеленение территорий в учреждениях образования Дзержинского района разработаны и реализуются проекты.

Согласно «Порядку проведения районного смотра-конкурса на лучшее благоустройство и озеленение территорий учреждений образования» определены следующие номинации:

«Открытие года: новый дизайн» (внешнее озеленение территории учреждения образования, посвященное Году малой родины);

«Моя школа – моя малая родина» (оригинальное внутреннее цветочное оформление холлов/рекреаций/учебных кабинетов; общая концепция их эстетического и безопасного состояния согласно требованиям СНиП);

«Территория безопасности» (обустроенность территории; наличие элементов безбарьерной среды и видеонаблюдения; организация пропускного режима; безопасное состояние пешеходных дорожек и т.д.).





Для участия в номинации внутреннего озеленения заявка поступила от яслей-сада № 7 г. Дзержинска, в номинации «Территория безопасности» - Боровского учебно-педагогический комплекса ясли-сад – средняя школа. 23 учреждения общего среднего образования, эколого-биологический центр Дзержинского района, дошкольный центр развития ребенка п.Энергетиков и ясли-сад № 7 г. Дзержинска предпочтение отдали внешнему озеленению.



24-26 июня 2019 года члены организационного комитета районного конкурса посетили 20 учреждений общего среднего образования и эколого-биологический центр Дзержинского района с целью изучения реализации проектов.

Многие коллективы учреждений образования ответственно отнеслись к созданию и реализации проектов благоустройства и озеленения территорий. Использовали современные элементы ландшафтного дизайна, включили малые архитектурные формы, разнообразили видовой ассортимент цветочно-декоративных культур. Реализация проекта гимназии г.Дзержинска получила отражение на сайте учреждения.

На данном этапе лидируют: гимназия г.Дзержинска, средняя школа № 2 г.Дзержинска, эколого-биологический центр Дзержинского района, гимназия № 1 г.Дзержинска, Негорельская базовая школа № 2, средняя школа № 1 г.Фаниполя, Петковичский учебно-педагогический комплекс ясли-сад – средняя школа, средняя школа № 4 г.Дзержинска, Даниловичский учебно-педагогический комплекс ясли-сад – средняя школа, Негорельская средняя школа № 1, Новоселковский учебно-педагогический комплекс детский сад – средняя школа.

Окончательное решение организационный комитет прмет 29 июля 2019 года после оценки представленных презентационных материалов.





