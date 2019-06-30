Навели порядок сообща

Источник материала: Гарадоцкi веснiк

В рамках мероприятий по благоустройству территории возле памятника партизанам «Хозяин леса» в урочище Щелбово Городокского района активисты РО РОО «Белая Русь», работники ГПКиТС, отдела по образованию, отдела идеологической работы, культуры и по делам молодёжи райисполкома навели порядок на этом участке леса. Его очистили от мусора, сухой травы, остатков строительных материалов, которые были использованы в ходе реставрации памятника, облагородили партизанскую землянку и т. д. Граждане ударно потрудились, чтобы урочище во всей своей красе встретило участников Дня памяти «Партизанская слава Щелбовских лесов», который, напомним, проходит здесь сегодня.

Любовь СИМОНОВА.



