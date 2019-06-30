ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Память павших воинов

01.07.2019 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Гарадоцкi веснiк

и тех, кому после окончания войны предстояло из пепла поднимать родные города и сёла, почтили в Веремеевке. 22 июня, в День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны, возле памятника павшим солдатам в агрогородке собрались люди, на чьих судьбах свой страшный след оставила война, и те, кто родился и живёт под мирным небом Беларуси.

Память павших воинов

Фото предоставлено Веремеевским СДК.

  — 22 июня, в день, когда в 1941 г. началась война, мы вспоминаем те страшные события, — говорит директор Веремеевского СДК Светлана Королёва. — И пока жива память о них, пока жива в наших сердцах благодарность тем, кто отстоял честь, свободу и независимость нашей Родины, наше государство будет сильным, а наш народ — непобедимым.  

  Почётными гостями митинга были блокадник Ленинграда Александр Петрович Скородумов и малолетний узник лагеря смерти «5-ый полк» Анатолий Петрович Кузьменков (на снимке). Умудрённым сединами мужчинам, чьё детство и юность опалила война, в торжественной обстановке вручили юбилейные медали «75 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков», письма от Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко и Городокского районного исполнительного комитета. Супругу Анатолия Петровича Лидию Дмитриевну Кузьменкову после мероприятия поздравили дома.

  Память людей, которым не суждено было дождаться Великой Победы, собравшиеся почтили минутой молчания. Музыкальные поздравления в адрес участников войны звучали от членов творческих коллективов СДК.

Любовь ШЛЕЙКО.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
и тех, кому после окончания войны предстояло из пепла поднимать родные города и сёла, почтили в Веремеевке. 22 июня, в День всенародной памяти жертв Великой...
 
Новости дня
Новости разные
 
Смотр-конкурс на лучшее благоустройство и озеленение территорий учреждений образования
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.07.2019
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • пальто женские демисезонные распродажа в Бутик.ру
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика