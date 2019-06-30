Память павших воинов

Источник материала: Гарадоцкi веснiк

и тех, кому после окончания войны предстояло из пепла поднимать родные города и сёла, почтили в Веремеевке. 22 июня, в День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны, возле памятника павшим солдатам в агрогородке собрались люди, на чьих судьбах свой страшный след оставила война, и те, кто родился и живёт под мирным небом Беларуси.

— 22 июня, в день, когда в 1941 г. началась война, мы вспоминаем те страшные события, — говорит директор Веремеевского СДК Светлана Королёва. — И пока жива память о них, пока жива в наших сердцах благодарность тем, кто отстоял честь, свободу и независимость нашей Родины, наше государство будет сильным, а наш народ — непобедимым.

Почётными гостями митинга были блокадник Ленинграда Александр Петрович Скородумов и малолетний узник лагеря смерти «5-ый полк» Анатолий Петрович Кузьменков (на снимке). Умудрённым сединами мужчинам, чьё детство и юность опалила война, в торжественной обстановке вручили юбилейные медали «75 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков», письма от Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко и Городокского районного исполнительного комитета. Супругу Анатолия Петровича Лидию Дмитриевну Кузьменкову после мероприятия поздравили дома.

Память людей, которым не суждено было дождаться Великой Победы, собравшиеся почтили минутой молчания. Музыкальные поздравления в адрес участников войны звучали от членов творческих коллективов СДК.

Любовь ШЛЕЙКО.