Увидел, сорвал, закурил…

Источник материала: Гарадоцкi веснiк

Суд Городокского района в выездном судебном заседании по инициативе прокуратуры с участием учащихся ГГАТК рассмотрел уголовное дело по факту незаконных без цели сбыта приобретения, хранения и перевозки наркотических средств 22-летним жителем сельского населённого пункта Городокского района.





Ещё летом прошлого года гражданин Р. на поле приметил кусты конопли. Найдя в интернете нужные сведения о её свойствах, в конце августа он сорвал растение и тайком принёс домой, где в дальнейшем хранил. Не задумываясь о своих действиях, которые уже являлись преступными, весной текущего года он решил удивить друзей, взяв высушенное вещество на дискотеку. Ожидая товарищей, Р. успел его попробовать. Дорога на автомобиле в соседнюю деревню на дискотеку оказалась весёлой, но добраться до пункта назначения парни не смогли — их задержали милиционеры, в поле зрения которых Р. попал уже давно.

В ходе предварительного расследования по возбуждённому в отношении молодого мужчины уголовному делу «отпираться» было бессмысленно, при нём было обнаружено запрещённое вещество, медицинское освидетельствование показало, что он его употреблял. Вместе с тем, гражданин Р. начал исправляться, продолжил усердно работать в хозяйстве, где его охарактеризовали только с положительной стороны. Суд поверил молодому человеку, дал шанс на исправление, не назначив реальное наказание, ограничившись применением иных мер уголовной ответственности. Гособвинитель предложил назначить наказание в виде лишения свободы сроком на два с половиной года с условным его неприменением в течение двухлетнего испытательного срока при условии, если он не совершит нового преступления и будет выполнять возложенные на него обязанности, в том числе уплатит в доход государства уголовно-правовую компенсацию в размере 50 б. в. Суд с предложенным наказанием согласился, был постановлен обвинительный приговор, который вступил в законную силу.

Артём ЗАИКИН, заместитель прокурора Городокского района.