ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Увидел, сорвал, закурил…

01.07.2019 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Гарадоцкi веснiк

Суд Городокского района в выездном судебном заседании по инициативе прокуратуры с участием учащихся ГГАТК рассмотрел уголовное дело по факту незаконных без цели сбыта приобретения, хранения и перевозки наркотических средств 22-летним жителем сельского населённого пункта Городокского района.

Увидел, сорвал, закурил…

Ещё летом прошлого года гражданин Р. на поле приметил кусты конопли. Найдя в интернете нужные сведения о её свойствах, в конце августа он сорвал растение и тайком принёс домой, где в дальнейшем хранил. Не задумываясь о своих действиях, которые уже являлись преступными, весной текущего года он решил удивить друзей, взяв высушенное вещество на дискотеку. Ожидая товарищей, Р. успел его попробовать. Дорога на автомобиле в соседнюю деревню на дискотеку оказалась весёлой, но добраться до пункта назначения парни не смогли — их задержали милиционеры, в поле зрения которых Р. попал уже давно.

  В ходе предварительного расследования по возбуждённому в отношении молодого мужчины уголовному делу «отпираться» было бессмысленно, при нём было обнаружено запрещённое вещество, медицинское освидетельствование показало, что он его употреблял. Вместе с тем, гражданин Р. начал исправляться, продолжил усердно работать в хозяйстве, где его охарактеризовали только с положительной стороны. Суд поверил молодому человеку, дал шанс на исправление, не назначив реальное наказание, ограничившись применением иных мер уголовной ответственности. Гособвинитель предложил назначить наказание в виде лишения свободы сроком на два с половиной года с условным его неприменением в течение двухлетнего испытательного срока при условии, если он не совершит нового преступления и будет выполнять возложенные на него обязанности, в том числе уплатит в доход государства уголовно-правовую компенсацию в размере 50 б. в. Суд с предложенным наказанием согласился, был постановлен обвинительный приговор, который вступил в законную силу.

Артём ЗАИКИН, заместитель прокурора Городокского района.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Суд Городокского района в выездном судебном заседании по инициативе прокуратуры с участием учащихся ГГАТК рассмотрел уголовное дело по факту незаконных без...
 
Новости дня
Новости разные
 
Смотр-конкурс на лучшее благоустройство и озеленение территорий учреждений образования
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.07.2019
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика