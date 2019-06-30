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Слёт педагогов Городокщины

01.07.2019 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
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Источник материала: Гарадоцкi веснiк

Традиционный туристический слёт педагогических работников учреждений образования района прошёл 14 июня на бас-острове. В борьбу за звание самых смелых и умелых вступили восемь команд школ города и района и одна — отдела по образованию райисполкома.

Слёт педагогов Городокщины

На снимке: участники туристического слёта педагогов.

После напутственных слов начальника отдела Натальи Бересневой команды приступили к выполнению заданий. По задумке организаторов участники должны были пройти четыре соревновательных этапа и проявить на них свои самые сильные качества. Педагоги предоставили на суд строгого жюри под руководством главного судьи, преподавателя физической культуры Геннадия Бесова приготовленные дома тематические газеты. Лучшей была признана работа отдела по образованию, второе место на данном этапе заняла Езерищенская средняя школа, третье — СШ № 2 г. Городка. Каждая команда демонстрировала зрителям заранее подготовленные визитные карточки. Общей темой всех «визиток» стал Год малой родины. Лучшим, по мнению жюри, названо выступление команды Бычихинской СШ, на втором месте команда из Езерища, на третьем — отдел по образованию. Особенно яркие впечатления у участников и болельщиков оставило прохождение туристской полосы препятствий. Не было равных на этом этапе команде СШ № 2 г. Городка. Немного уступила соперникам команда СШ № 1 г. Городка, которая в итоге заняла второе место. «Бронза» на полосе препятствий — у педагогов Бычихинской средней школы. Чтобы завоевать победу, участникам нужно было показать свои туристические навыки и умение обустроить быт на природе. На «отлично» с этим справились педагоги СШ № 2, которые принесли своей команде победу на этом этапе соревнований. Второе место у команды из Бычихи, третье — у команды Езерищенской СШ.

  По итогам четырёх этапов слёта первое общекомандное место заняла команда СШ № 2, второе — Бычихинской СШ, третье — Езерищенской СШ. Победители получили дипломы и призы от райкома профсоюза работников образования и науки, а все участники — заряд оптимизма и позитива, приятные эмоции от общения с коллегами.

Любовь СИМОНОВА.

 

 
 
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Традиционный туристический слёт педагогических работников учреждений образования района прошёл 14 июня на бас-острове. В борьбу за звание самых смелых и умелых...
 
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