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Что изменится с 1 июля

01.07.2019 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
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Источник материала: Гарадоцкi веснiк

С началом второго месяца лета изменится действительно многое.

Что изменится с 1 июля

С 1 июля перестанет действовать льгота на бесплатный проезд в общественном транспорте для школьников из Витебска и Витебской области. Ограничение продлится до 1 сентября, пока дети снова не пойдут на занятия. Вырастут пенсии, правда, только для военных: это связано с отменой корректирующих коэффициентов, введённых в 2017 г. Коэффициент отменят, и пенсии военных в июле окажутся выше июньских на 5,5%. Стоимость на основные услуги связи от МТС вырастет на 4,3%. Как объясняет оператор, это произойдёт из-за развития инфраструктуры для повышения качества услуг. Новый механизм госзакупок начнёт действовать в Беларуси с 1 июля вместе с государственной информационно-аналитической системой. В ней будут собраны все сведения об электронных закупках в стране. Предполагается, что изменения сделают процедуру прозрачнее и эффективнее, исключат случаи, когда после заключения договоров стоимость товаров и услуг повышается. Теперь цена должна быть неизменной, новшества также коснутся сроков поставки товаров, подготовки и подачи предложений на торги, формирования годового плана госзакупок, порядка заключения договора, проведения конкурсов. Новое постановление Национального Банка Республики Беларусь утвердит для банков процентные ставки, которые они не должны превышать. Ставки по новым кредитам в национальной валюте, предоставленным юридическим лицам (без учёта льготных), составят 11,84% годовых, по новым кредитам в национальной валюте для физических лиц (без учёта льготных) — 14,59% годовых. С 1 июля подорожают автомобили. Рекомендованные розничные цены увеличит LADA, автомобили при этом подорожают до 3%. Это связано с тем, что российский автопроизводитель увеличивает отпускные цены для своих импортёров.

 Подготовила Любовь СИМОНОВА.

 
Теги: Витебск
 
 
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С началом второго месяца лета изменится действительно многое. С 1 июля перестанет действовать льгота на бесплатный проезд в общественном транспорте для...
 
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