Эрдоган рассказал, когда российские С-400 прибудут в Турцию

Источник материала: Tut.by

Российские зенитно-ракетные комплексы С-400 прибудут в Турцию в течение 10 дней. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в ходе саммита G20 в Японии во время встречи с Дональдом Трампом, пишет NTV.



Фото: twitter.com/slyhedge

Турецкий лидер отметил также, что Анкара и Вашингтон смогут легко урегулировать конфликт, возникший из-за решения закупить эти системы. В ответ на вопрос о возможности приобретения американских ракет Patriot, Эрдоган сказал, что С-400 стоят как три американских комплекса. Поэтому, даже если бы российские комплексы были одинаковыми (а они не одинаковы, как заметил турецкий президент), Турция будет учитывать свои интересы.

Напомним, что от ракетных комплексов Patriot, которые США предлагали Турции недавно, Эрдоган отказался, заявив, что у России покупать ЗРК выгоднее.

Контракт на поставку в Турцию четырех российских С-400 на общую сумму в 2,5 миллиарда долларов был подписан еще в 2017 году. США потребовали, чтобы до 31 июля Анкара отказалась от их приобретения.