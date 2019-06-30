Лимонад или кофе? Что на самом деле лучше пить в жаркую погоду, чтобы охладиться

Источник материала: Tut.by

Что пить в жаркую погоду, чтобы чувствовать себя лучше? В рубрике «Простой вопрос» советует врач диетолог-эндокринолог Ольга Авчинникова .



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— Горячие напитки действительно лучше помогают «охладиться», так как их потребление приводит к интенсивному потоотделению, — говорит врач. — Однако стоит помнить: если пить кофе в слишком большом количестве (более 600 мг в день), то у него будет выраженный диуретический эффект.

В жару также важно правильно выбирать одежду, чтобы не препятствовать испарению пота. Если одежда будет слишком теплой и плотной, то эффект охлаждения не сработает, что бы вы ни пили.

— А вот лимонад я бы вообще никому не рекомендовала, — отмечает Ольга Авчинникова. — Употребление сладких напитков ассоциируется с повышением риска избыточного веса. Лучшим выбором в жару будет обычная питьевая вода.