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В древней английской крепости нашли загадочные подземные туннели

01.07.2019 11:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Археологи Эксетерского университета (Англия) обнаружили во время раскопок в Корнуолле дорогу эпохи Римской империи сеть подземных ходов, которые, как предполагают специалисты, являются шахтой. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Phys.org.


Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: Pierre Cobos / Reuters

Ученые исследовали ранее неизвестную систему впадин, связанных арочными туннелями и расположенной неподалеку от найденного в 2007 году римского форта в деревне Калсток. Новые раскопки проводились на территории, примыкающей к западной стене крепости. Археологи также нашли дорогу, остатки деревянных зданий, выгребные ямы и мусор. Это указывало на то, что римская армия размещалась не только внутри форта, но и за его стенами.

Исследователи обнаружили руины средневекового дома, построенного позднее. Вероятно, территория была заселена в период с VIII по XIII век, но затем вновь покинута.

В самой системе туннелей археологи не нашли никаких артефактов, что затрудняет их датировку и точное предназначение. Однако одна из ям затрагивает римскую дорогу, и это позволяет предположить, что предполагаемая шахта была сооружена после конца римской оккупации региона.

 
 
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Ученые исследовали ранее неизвестную систему впадин, связанных арочными туннелями и расположенной неподалеку от найденного в 2007 году римского форта в деревне...
 
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