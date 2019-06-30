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В Швейцарии научились превращать воздух в керосин

01.07.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

Углеводородное топливо — один из ключевых элементов авиационной и морской индустрии. Перевод воздушного и морского транспорта на солнечные батареи на сегодня выглядит фантастикой, но швейцарские учёные придумали более оригинальный способ использования привычной технологии. Их изобретение буквально «выжимает» керосин из воздуха при помощи энергии ближайшей к планете звезды.

В Швейцарии научились превращать воздух в керосин

В Швейцарской высшей технической школе Цюриха изобрели способ добычи воды и углекислого газа из воздуха с последующим расщеплением их до углеводородов. Для работы оборудования практически не потребуется внешних источников энергии. Разработанный учёными процесс использует солнечные лучи для нагревания камеры специального реактора до 1500° С, в результате чего вода и углекислый газ расщепляются на водород и монооксид углерода, а после преобразуются в жидкие углеводороды, включая керосин.

Экспериментальный мини-завод в Цюрихе способен производить около 100 миллилитров топлива за день, но к тестированию уже готовится реактор большей мощности. По данным исследователей, в теории технологическая площадка в 1 квадратный километр способна производить до 20 000 литров керосина в год, а завод размером со Швейцарию — полностью покрыть потребности мировой авиаиндустрии в топливе. На планете, по словам изобретателей, имеются места для создания «солнечной скважины» — например, пустыня Мохаве в США.

 
 
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Углеводородное топливо — один из ключевых элементов авиационной и морской индустрии. Перевод воздушного и морского транспорта на солнечные батареи на сегодня...
 
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