Анонсирована замена жёстким дискам на основе ДНК

Источник материала: Новости Хотимска

За прошедшие десятилетия технологии хранения данных прошли путь от магнитных лент до скоростных твердотельных чипов. Но уже скоро им на смену может прийти ещё более продвинутый метод записи информации, созданный на основе куда более «древнего» носителя. Американские разработчики анонсировали компактный накопитель, использующий вместо флеш-памяти последовательность ДНК.

Cтартап Catalog опубликовал результаты эксперимента, в ходе которого энтузиастам удалось поместить все страницы «Википедии» суммарным объёмом 16 ГБ в своеобразную «флешку» из синтетических нитей ДНК. Новинка не только значительно меньше, чем её традиционные аналоги, но и гораздо надёжнее: ДНК некоторых животных, вымерших тысячи лет назад, сохраняет «читаемость» и по сей день. По словам учёных, угрозу новому типу памяти представляет разве что космическая радиация, но и эту проблему можно решить.

Фишка новинки — система адресации данных: с помощью молекулярных зондов разработчики могут считывать информацию из любой части последовательности ДНК. Скорость записи на «диск» составляет 4 МБ/с — со временем авторы проекта планируют выйти на втрое большую цифру и обеспечить возможность записи до 125 ГБ в день на одну «флешку». Потенциальными заказчиками нового типа накопителей разработчики называют крупные корпорации, которым требуется долгосрочная архивация данных с высокой степенью надёжности носителя.

«Мы ведём переговоры с правительственными учреждениями, крупными международными научными проектами, которые генерируют огромные объёмы тестовых данных, с крупными компаниями в нефтегазовой, медиа и развлекательной, финансовой и других отраслях», — сообщила пресс-служба компании.

Ранее аналогичную разработку представила и корпорация Microsoft. Ожидается, что первые коммерческие носители на основе ДНК появятся до конца 2020-го.