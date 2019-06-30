Факты о еде, которые вас, возможно, удивят

Источник материала: Новости Хотимска

Некоторые из самых странных и интересных фактов о еде, которые вы, вероятно, никогда не знали.

Зеленый, желтый и красный сладкий перец на самом деле не один и тот же овощ.

Эти овощи не всегда одно и то же растение. Хотя некоторые зеленые перцы — незрелые красные перцы; зеленые, желтые, оранжевые и красные перцы — все уникальные растения со своими собственными семенами.



