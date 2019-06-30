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Факты о еде, которые вас, возможно, удивят
01.07.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
Некоторые из самых странных и интересных фактов о еде, которые вы, вероятно, никогда не знали.
Зеленый, желтый и красный сладкий перец на самом деле не один и тот же овощ.
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Некоторые из самых странных и интересных фактов о еде, которые вы, вероятно, никогда не знали. Зеленый, желтый и красный сладкий перец на самом деле не один и тот же...
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