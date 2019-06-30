Как приготовить куриную печень в сметане, на сковороде, в духовке, мультиварке

Источник материала: Новости Хотимска

Добрый день, хозяюшки и любители кулинарных экспериментов! Сегодня познакомимся с простым рецептом:как приготовить куриную печень в сметане. Куриная печень, приготовленная именно в сметане, получится мягкой и нежной. К столу ее подают с овощами, различными крупами, либо в виде отдельного полноценного блюда. А ее полезные качества и наличие целого ряда витамин (A, B6, B12 и C), говорит о том, что ее употребление необходимо включать в свой рацион по – чаще. Тем более, на приготовление ее уходит мало времени, а в итоге мы получаем сытное и вкусное блюдо, которое наверняка придется всем по душе. Куриная печень также содержит элементы, помогающие восстановить организм после перенесенных тяжелых заболеваний. Очень благоприятно ее употреблять женщинам после родов. Профессиональные повара чаще всего перед приготовлением всегда вымачивают ее в молоке, чтобы убрать слабый горьковатый вкус. Потом она становится еще более нежной и мягкой. Но если нам понадобится срочно приготовить ее на ужин, можно и пропустить данный пункт приготовления.

Как приготовить куриную печень со сметаной на сковороде

Понадобятся такие продукты:

куриная печенка 0,5 кг

1 средняя луковица

сметана 200 мл

1 морковь

ст.л муки

100 мл воды

масло подсолнечное для жарки

соль, перец, зелень

В начале, необходимо нарезать луковицу крупными полукольцами и прожарить ее слегка на сковороде, буквально пару минут на небольшом огне. Затем тщательно промыть печень, и пусть стечет с нее вода через дуршлаг. Нарезаем ее пополам. Выкладываем к прожаренному луку и прибавляем огонь. Хорошенько перемешиваем, до обжаривания со всех сторон, и накрываем крышкой. Пусть потушится. Не забываем прикрутить конфорку на маленькую температуру. Этим временем, натираем морковь на терке или режем тонкой соломкой, спустя пару минут закладываем ее в сковородку и перемешиваем, прикрываем крышкой и пусть продолжает томиться.

Размешиваем муку с водой, растворяя комочки, и смешиваем со сметаной. Готовой массой поливаем печенку, равномерно перемешиваем, солим, перчим, закрываем крышкой и продолжаем тушить еще пару минут. Спустя время снимаем с плиты и любуемся готовым блюдом. Таким вот простым, а главное доступным способом мы приготовили блюдо из печенки.





Как приготовить куриную печень со сметаной в духовке

Ингредиенты у нас не меняются (см.выше), изменим лишь способ и последовательность приготовления. Итак, в начале, всё также обжарим, нарезанную луковицу. Только теперь слегка доведем до золотистого оттенка. Когда будет готов, выгружаем лук в чистую емкость. Порезанную на дольки печенку, выгружаем в тарелку с мукой и обваливаем ее со всех сторон. Не один из кусочков не должен быть без муки. В масле, где мы обжаривали лук, сгружаем печень и жарим, пока не увидим золотистой корочки. Всё делаем на большом огне, на печенке должна быстро образоваться корочка, а внутри слегка сыроватой. В конце не забываем посолить и присыпать черным перцем.

В это время необходимо уже нагреть духовку (до 180 град.) и подготовить, необходимую посуду для запекания. Туда выкладываем обжаренный лук с печенью и перемешиваем, распределяя по всей поверхности блюда, которое у вас найдется.

В той сковороде, где жарили лук, и печень выливаем сметану с мукой и немного подогреваем, перемешивая. Теплой сметаной заливаем печенку по всей поверхности и отправляем в горячую духовку на 20 минут. Спустя назначенное время, достаем из духовки, кладем на блюдо и подаем к столу. Сытно, вкусно, полезно!







Печень куриная со сметаной в мультиварке

Чем удобно приготовление в мультиварке всевозможных блюд, тем, что во время готовки ничего не пригорает и не нужно перемешивать и контролировать процесс. В начале, подготовим овощи: нарежем лук и натрем морковку. Уложим слоями в емкость мультиварки лук, печень, морковку. Если продукты остаются, накладываем второй слой. Разводим теплую воду с мукой и выливаем в сметану. Поверх печенки с овощами поливаем сметаной, солим и добавляем немного перца. Всё, ингредиенты на своих местах, пора приступить к готовке. Выставляем необходимый режим на мультиварке и идем заниматься своими делами. Лучше всего подойдет режим ”Cуп”либо”Каша”. Вот так вот достаточно легко не затрудняясь, мы приготовили печень куриную со сметаной в мультиварке. Сохраняйте рецепт в закладки и наслаждайтесь простотой приготовления.







Как приготовить куриную печень без сметаны

Продукты для приготовления:

печенка куриная полкилограмма

две луковицы

масло подсолнечное, оливковое для жарки

соль щепотка по вкусу

перец щепотка по вкусу

Печень промыть и дать немного обсохнуть. Обращайте внимание, все кусочки должны быть одного цвета — темно коричневого. Разрежьте каждый кусочек пополам, по их связке. Если куски крупные, сделайте еще мельче.

Луковицы очистить, промыть и порезать крупными полукольцами. Подготовить разогретую сковородку, налить растительное масло и засыпать туда нарезанный лук. Прожарить его до слабого золотистого цвета. В сковороду к луку выкладываем печень и обжариваем со всех сторон равномерно, перемешивая. Когда увидите, образующуюся легкую корочку на печени, солим, перчим и прикручиваем огонь на минимум. Накрываем сковороду крышкой и даем еще потушиться несколько минут. В принципе, блюдо готово по истечении времени. Это самый простой рецепт, приготовления куриной печени без сметаны.







Как приготовить куриную печень в сметане видео

Пробуйте, готовьте, делитесь своими наработками в кулинарной сфере.