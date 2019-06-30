Источник материала: Новости Хотимска

Семь чудес света помнят все поколения и одно из этих чудес — висячие сады Семирамиды. Прославились они на весь мир благодаря своей красоте, водопадам, благоухающим террасам, плавающим растениям.

Однако это все существует только в легендах, многие века ученые упрямо ищут доказательства того, что сады Семирамиды существуют на самом деле. Изучая древние записи, один из ученых пришел к выводу — археологи не там ищут.

Большинство экспертов были направлены на поиски в Вавилон на территории Ирака. Проходило столетие за столетием, а сады так и не находились. Доказательств в Вавилоне не обнаружено ни одного. Безуспешные поиски археологов вынудили их более детально изучать манускрипты, в которых открылись новые тайны местонахождения садов Семирамиды.

Убедившись в ошибочности определения места легендарных садов, ученые дали новую наводку — на древний город Ниневию. Основоположником этой идеи является доктор Далли, которая уже 20 лет пытается вывести при помощи расчетов точное месторасположение тайных садов. Из-за отсутствия хоть каких-нибудь доказательств, сады Семирамиды стали переходить в категорию мифов и позиция такого мнения с каждым днем становится все крепче и крепче.

Изучая древние манускрипты, ученые прошлых столетий единогласно считали, что сады построены в 600 году до нашей эры. В одном из текстов упоминался Вавилонский император и его жена, в связи с этим и было сделано общее неверное предположение о местонахождении древнего сада. Если об имперской семье в манускриптах упомянуто, то в рукописях самого императора нет ни единого намека на Семирамиду. Такое расхождение данных ввело в смуту ученых и заставило задуматься о поиске более достоверных данных.

Учитывая все собранные факты и ошибочные выводы ученых прошлых столетий, доктор Далли продолжила поиски. В процессе поиска она обнаружила древнюю призму с клинописью. Клинопись пользовалась спросом во времена развития Вавилона, с тех пор долгое время оставалась востребованной в кругах ученых мужей. Еще клинопись использовалась в Ассирийской империи.

Призма поведала о короле Ассирии Сеннахирме. Там же обнаружили записи с описанием древнего дворца в городе Ниневия, на территории которого был построен дивный сад, названный по тем временам чудом всех людей. При возведении дворца Сеннахирим приказал сделать изображения элементов пейзажей сада на всех стенах.

Методом совмещения древних карт, записей манускриптов, своих выводов, анализа археологов Далли обнаружила скользкое упоминание о месте расположения одного из чудес света. Далли отдала свои заключения в руки экспертов. Установив предположительное место нахождения дворца, ученые изучили местность в районе руин. Там они нашли огромный курган, который Далли считает бывшим садом Семирамидой.

Ее версию подтвердил барельеф, найденный в Ниневии с четким изображением свисающих террас с цветами. Также Ниневия известна как Новый Вавилон, поэтому, увидев слово Вавилон, ученые пришли к ошибочному заключению, не продолжая изучать древние рукописи далее. Такая невнимательность привела к многолетнему замешательству всех ученых, археологов, занимавшихся поиском доказательств садов Семирамиды.

Теперь есть доказательство существования легендарного чуда света. Далли рада, что ее 20-ти летний труд, посвященный обнаружению садов, увенчался успехом.