Убийство бизнесмена из Березино: сегодня в Минске начинается суд









Бизнесмен был убит осенью 2016 года, его тело с огнестрельным ранением был обнаружено на трассе возле Березино в сгоревшей машине. Долгое время преступление было нераскрытым и находилось на контроле у руководства силовых структур. Позже следователи и оперативники заявили, что оно было связано с его коммерческой деятельностью.





Sputnik в понедельник в суде. "Первое судебное заседание пройдет 1 июля в Минском областном суде", - сообщилив понедельник в суде.





В качестве обвиняемых проходят два фигуранта, которые уже осуждены за совершение других тяжких преступлений, в том числе и в убийстве менеджера в Минском районе. По данному делу им предъявлено обвинение по ряду статей Уголовного кодекса.





Основной фигурант дела - бывший спецназовец с большим опытом работы в данной структуре. Он обвиняется в том, что с целью получения денежных средств, имея умысел на вымогательство имущества, действуя с группой лиц, требовал у Метельского долг в размере около 450 тысяч долларов.









Кроме этого, он обвиняется в том, что выстрелил из обреза охотничьего ружья в шею бизнесмена, когда того находился в автомобиле, и поджог транспортное средство с целью сокрытия следов преступления.





Убийство бизнесмена удалось раскрыть в том числе благодаря тому, что российский следователи помогли особым методом восстановить память некоторым свидетелям.