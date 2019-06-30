ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Убийство бизнесмена из Березино: сегодня в Минске начинается суд

01.07.2019 09:07 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Минский областной суд в понедельник начинает рассмотрение резонансного уголовного дела об убийстве бизнесмена Сергея Метельского из Березино.



Бизнесмен был убит осенью 2016 года, его тело с огнестрельным ранением был обнаружено на трассе возле Березино в сгоревшей машине. Долгое время преступление было нераскрытым и находилось на контроле у руководства силовых структур. Позже следователи и оперативники заявили, что оно было связано с его коммерческой деятельностью.

"Первое судебное заседание пройдет 1 июля в Минском областном суде", - сообщили Sputnik в понедельник в суде.

В качестве обвиняемых проходят два фигуранта, которые уже осуждены за совершение других тяжких преступлений, в том числе и в убийстве менеджера в Минском районе. По данному делу им предъявлено обвинение по ряду статей Уголовного кодекса.

Основной фигурант дела - бывший спецназовец с большим опытом работы в данной структуре. Он обвиняется в том, что с целью получения денежных средств, имея умысел на вымогательство имущества, действуя с группой лиц, требовал у Метельского долг в размере около 450 тысяч долларов. 


Кроме этого, он обвиняется в том, что выстрелил из обреза охотничьего ружья в шею бизнесмена, когда того находился в автомобиле, и поджог транспортное средство с целью сокрытия следов преступления.

Убийство бизнесмена удалось раскрыть в том числе благодаря тому, что российский следователи помогли особым методом восстановить память некоторым свидетелям.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минский областной суд в понедельник начинает рассмотрение резонансного уголовного дела об убийстве бизнесмена Сергея Метельского из Березино.
 
Новости дня
Новости разные
 
"Камертону" - 40 лет. Чем живет предприятие сегодня?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.07.2019
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика