Вика и Арина начнут с 2:0, Циципас - первый после «большой тройки». Угадываем результаты Уимблдона

Источник материала: Tut.by

Сегодня стартует один из четырех турниров Большого шлема — Уимблдон — с призовым фондом в 49,43 млн долларов. В качестве эксперимента мы попросили предугадать исходы матчей белорусок в первом раунде, а также в целом спрогнозировать фаворитов турнира, у бывшего профессионального игрока, тренера, букмекера и спортивного журналиста.



Победительница Уимблдонского турнира в 2018 году Ангелика Кербер (слева) и финалистка Серена Уильямс. Фото: Reuters

Теннисистка Екатерина Деголевич

— Уимблдон — турнир специфический, — напоминает Екатерина Деголевич, чьим наивысшим рейтингом была 134-я позиция. — В году проходит всего три-четыре старта на травяном покрытии. Для кого-то это короткое наслаждение, для кого-то — короткий ад. Организаторы очень надменны. Если ты приехал на квалификацию, то ты не игрок, а лузер. К теннисистам из основной сетки отношение другое. На других турнирах «Большого шлема» такой дискриминации нет.

— Фаворитами турнира букмекеры считают Эшли Барти, Каролину Плишкову и Серену Уильямс. Вы согласны?

— Играть на траве непросто. Был год, когда десять человек получили травмы на Уимблдоне, так что возможны варианты.

Барти выросла в Австралии, где предпочитают хард, а это чуть другая работа ног, чем на грунте. Тем не менее Барти выиграла «Ролан Гаррос» и сейчас — фаворитка Уимблдона. Ее сложно пробить, она возвращает многие мячи. И если удастся сохранить пик формы, Эшли способна на многое.

Есть и другие сильные игроки. Та же Осака. Это не просто девочка, которая любит играть в теннис. В Японии на нее работает целая индустрия. Сделано все, чтобы игрок использовал новые технологии и показывал результат.



Наоми Осака, чемпионка US Open-2018 и Аustralian Оpen-2019. Фото: Reuters

Женский теннис по сравнению с мужским более эмоционален и непредсказуем. У парней тоже есть спады, но не столь выраженные.

— Давайте оценим шансы белорусских теннисисток. Той же Саше Саснович играть с экс-первой ракеткой мира Симоной Халеп, Арине Соболенко — с опытной Магдаленой Рыбариковой.

— Саснович обыграет Халеп. Ей нравится встречаться со сложными соперницами на старте турниров, она кайфует от этого.

Арина переживает небольшой спад, но вообще на траве она должна сносить всех.

Соперница Вики Азаренко — опытнейшая Ализе Корне. Как говорится, мои года — мое богатство. Француженка практически все мячи переводит обратно, но Вика должна ее додавить.

Вере Лапко играть против 15-й ракетки мира Ван Цян будет сложно. Впрочем, трава — это другая работа ног. Я помню, как было интересно наблюдать, когда китайцы выходили на грунт. Это как 1 апреля, КВН. Они не знали, что делать. Трава тоже не их любимое покрытие, хотя соперница у Веры действительно сильна.

Тренер Дмитрий Клименко

— В мужском разряде на Уимблдоне, на первый взгляд, фавориты очевидны: Новак Джокович, Роджер Федерер и Рафаэль Надаль, — признает Дмитрий Клименко, старший тренер минского центра олимпийского резерва. — Если им доведется встретиться, все будет решаться в конкретном матче в конкретный день. Вряд ли кто-то из менее рейтинговых игроков сможет подвинуть фаворитов. Хотя трава — специфическое покрытие, и хороший матч может выдать условный Кевин Андерсон или Сэм Куэрри.

— Туру нужны такие игроки как Ник Киргиос, постоянно конфликтующие с коллегами, судьями, зрителями?

— Киргиос — мегаталант, это нужно признать. У него очень быстрые руки, потрясающе чувство мяча, но из-за поведения на корте лично мне не хочется смотреть его матчи. Тот же Гаэль Монфис делает прекрасное шоу, но не проявляет неуважение ни к соперникам, ни к организаторам. Француз все делает на позитиве. Одно дело, поднимать людям настроение, другое — вести себя по-хамски.



Ник Киргиос. Фото: Reuters

— Кто фаворитки в женской сетке «Уимблдона»?

— Мне женский теннис более интересен. Не скажу, что там выше конкуренция, просто нет явных лидеров. Раньше были, а сейчас нет. И это хорошо. Мне очень симпатична Эшли Барти: ее отношение к делу, профессионализм. Не будучи очень фактурной, австралийка хорошо чувствует мяч, видит корт, понимает теннис. Она умеет подавать, варьировать вращение — обладает полным техническим арсеналом. Но на траве этого может не хватить. Если Уильямс или Плишкова будут мощно попадать, Барти может быть сложно.

Прогноз «Париматч»

— Мужской турнир привлекает битвой титанов и столкновением поколений, а женский — непредсказуемостью, — полагает представитель «Париматч» Ильяс Айлисли. — В мужской сетке Уимблдона-2019 лейтмотивом турнира будет битва трех великих чемпионов. Новаку Джоковичу для победы нужно будет найти психологическую устойчивость, Роджеру Федереру — физическую выносливость, а Рафаэлю Надалю — удачу в затяжных поединках.

Топ-5 фаворитов «Париматч» в мужском одиночном разряде: 1. Новак Джокович (1 ATP). Коэффициент на победу в турнире — 2,25.

2. Роджер Федерер (3 ATP). — Коэффициент на победу в турнире — 3,50.

3. Рафаэль Надаль (2 ATP). — Коэффициент на победу в турнире — 6,00.

4. Стефанос Циципас (6 ATP). — Коэффициент на победу в турнире — 12,00.

5. Марин Чилич (18 ATP). — Коэффициент на победу в турнире — 15,00.

Молодое поколение теннисистов все более настойчиво стучится в дверь. Отметим здесь Доминика Тима, Стефаноса Циципаса, Сашу Зверева, Дениса Шаповалова. Думается, что добрая половина участников четвертьфинальной стадии будет представлять как раз новое поколение.

Наиболее высоко я оцениваю шансы Циципаса. Тим все же наиболее силен на грунте, и его длинный замах для травы подходит неидеально. Зверев никак не может наладить игру в турнирах «Большого шлема». Ему не хватает физической выносливости. Игра Шаповалова все еще недостаточно стабильна, чтобы успешно пройти двухнедельный турнир с пятисетовыми матчами.

Если сравнить теннис с компьютерной игрой, то молодежь ждет коллективный супербосс из Федерера, Надаля и Джоковича. Скорее всего, кому-то из молодых игроков для победы в турнире потребуется обыграть двоих боссов подряд.



Победитель прошлогоднего Уимблдона у мужчин Новак Джокович. Фото: Reuters

В женском теннисе нет явного лидера, и почти каждый турнир приносит новую победительницу. Серена Уильямс уже «едет с ярмарки». Наоми Осака попала в глубокий кризис. Так что шансы в принципе есть у всех игроков из первой двадцатки мирового рейтинга.

Топ-5 фаворитов «Париматч» в женском одиночном разряде: 1. Эшли Барти (1 ATP). — Коэффициент на победу в турнире — 5,50.

2. Серена Уильямс (10 ATP). Коэффициент на победу в турнире — 6,00.

3. Каролина Плишкова (3 ATP). — Коэффициент на победу в турнире — 6,00.

4. Ангелика Кербер (5 ATP). — Коэффициент на победу в турнире — 8,00.

5. Петра Квитова (6 ATP). — Коэффициент на победу в турнире — 9,00.

5. Наоми Осака (2 ATP). — Коэффициент на победу в турнире — 9,00.

Белоруске Арине Соболенко вполне по силам побороться за титул. Ее игра просто создана для травы. Тут тебе и мощные плоские удары, и уверенная игра у сетки, и пушечная подача. Для победы Арине нужно будет играть чуть более терпеливо и тактически гибко.

Большие надежды внушает талантливая молодая американка Аманда Анисимова. Она прекрасно читает игру, мобильна, устойчива технически и психологически. Анисимовой немного не хватает физической мощи, но на траве это не так важно. У Аманды есть самое главное — чемпионский характер.

Журналист TUT.BY Юрий Михалевич

— Букмекеры делают весьма щедрое предложение на победы Виктории Азаренко и Арины Соболенко в двухсетовых поединках на старте Уимблдона. И это предложение — коэффициент 2,06. К нему стоит присмотреться, — считает журналист TUT.BY Юрий Михалевич. В июне он провел интервью с тренером Виктории Азаренко Вимом Фиссеттом. — Виктория Азаренко (40 WTA) сыграет в первом круге с француженкой Ализе Корне (51 WTA), и в этот раз Азаренко может позволить себе быть небезупречной, допуская невынужденные ошибки и пытаясь через матч добиться качества первой подачи. В таком случае у Корне могут быть брейк-пойнты, и тем не менее самым вероятным исходом этого противостояния с игрой Вики на уровне топ-5, как настаивает Фиссетт, является счет 2:0 по сетам в пользу белоруски, чему соответствует коэффициент 2,06.

Азаренко никогда за долгую карьеру не уступала ровеснице Корне. Счет в личных встречах — 5:0. Вероятнее всего, после встречи девушек 1 июля он станет еще крупнее.



Виктория Азаренко с тренером Вимом Фиссеттом. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Арина Соболенко (11 WTA) вряд ли встретит достойное сопротивление со стороны словачки Магдалены Рыбариковой (139 WTA), которая с начала года на турнирах серии «Премьер» и «Шлемах» добыла всего одну победу и то — над теннисисткой из второй сотни мирового рейтинга. Тем временем всего месяц назад на «Ролан Гаррос» Арина была лучше первой ракетки Словакии Доминики Цибулковой как раз в двух сетах. Но то было на грунте, где Арина только учится играть, а на траве механика ей понятна.

У Рыбариковой нет шансов выиграть хотя бы сет у Соболенко, так что коэффициент 1,74 а победу Арины со счетом 2:0 по сетам также выглядит как весьма надежная ставка.

Александра Саснович (36 WTA) непредсказуема. Никто не ждал, что в первом раунде прошлогоднего Уимблдона она выбьет из розыгрыша главного претендента на трофей и двукратную победительницу Уимблдона чешку Петру Квитову. А Саша сделала это, причем третий сет взяла «под ноль».

На этот раз после серии из четырех поражений в первых раундах я бы не стал предсказывать победу Саснович над румынкой Симоной Халеп (7 WTA). Однако анализ коэффициентов на ее матч с Халеп подталкивает к решению о том, что, если и ставить, то против Халеп. Иначе не получится заработать много. Вероятность победы Халеп в двух сетах оценивается скромным коэффициентом 1,55, тогда как за счет 1:1 после двух сетов букмекеры «Париматч» дает 3,15.

У Саши бойцовский характер. Взять сет в борьбе с Халеп, которая в 2019 году проигрывает каждый четвертый матч. Саснович может.

В матче Вера Лапко (106 WTA) и Ван Цян (15 WTA) своя интрига. Та из девушек, которая выиграет, обозначит попытку выхода из затяжного кризиса. Вера в 2019-м пока лишь терпит поражения на «Премьерах» и «Шлемах», а у Ван Цян с марта было только две победы на этом уровне. Любое решение о ставках в данном случае нельзя будет назвать расчетом, а потому лучше понаблюдать за действиями теннисисток со стороны.

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